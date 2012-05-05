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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۵۹

ذهبی:

15 میلیارد تومان برای توسعه کشاورزی گنبدکاووس تخصیص یافت

15 میلیارد تومان برای توسعه کشاورزی گنبدکاووس تخصیص یافت

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: مدیرجهادکشاورزی گنبدکاووس گفت: سهم این شهرستان از تخصیص اعتبارات طرح توسعه کشاورزی در فاز اول 15 میلیارد تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذهبی عصر شنبه در شورای اداری گنبدکاووس گفت: در سالجاری برای توسعه بخش کشاورزی استان 192 میلیارد و 700 میلیون تومان است که 50 درصد آن مربوط به فاز اول است.

وی عنوان کرد: برنامه امسال دولت پیشرفت و توسعه کشاورزی، تولیدات گیاهی و گلخانه ای، مرتعداری و .. است.

ذهبی گفت: ما بر آنیم که در این طرح تعداد بیکاران و فارغ التحصیلان بخش کشاورزی را شناسایی و اشتغالزایی کنیم.

مدیرجهادکشاورزی گنبدکاووس عنوان کرد: در بحث اراضی 500 هکتار در کرند و 550 هکتار در حاشیه اترک برای توسعه زیتون فراهم و شناسایی شده است.

وی گفت: تسهیلات این طرح با نرخ هفت درصد و بازپرداخت 15 ساله پرداخت می شود.

کد مطلب 1594465

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