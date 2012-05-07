به گزارش خبرنگار مهر، علی آذر پور با اعلام اینکه کارگاه آموزشی آشنایی و شناخت یوزپلنگ ایرانی برای روستائیان شاهرودی برگزار شد، افزود: در همین راستا سعی شد با برگزاری کلاس های آموزشی ویژه شناخت یوزپلنگ آسیایی ایرانی، روستائیان بیش از پیش با این گربه سان آشنا شودند.

وی اظهار داشت: این اقدمات در قالب اجرای تئاتر، سرود و پخش بروشور با هدف برداشتن گام هایی در راستای حفاظت از محیط زیست این گونه از گربه سانان انجام شد.

بقای یوزپلنگ آسیایی در ایران تهدید می‌شود

وی درباره مهمترین مباحث مطرح شده در این دوره آموزشی به خبرنگار مهر، گفت: عواملی بقای یوزپلنگ آسیایی را در ایران تهدید می‌کند که از آن می‌توان به عامل اصلی تخریب و بهم ریختگی زیستگاه که ناشی از فرآیند تبدیل زمین به بیابان در بخش‌های وسیعی از کشور است اشاره کرد.

آذرپور درباره این جانور کمیاب نیز افزود: یوزپلنگ سریعترین پستاندار دنیا است که حدود 2 هزار سال پیش پراکندگی یوزپلنگ بسیار گسترده بوده و شامل مناطق وسیعی از آفریقا و آسیا می شده است.

انقراض نسل یوزپلنگ با پایان یافتن جنگ جهانی دوم

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود ادامه داد: یوزپلنگ آسیایی در کشورهای آسیایی از جمله ایران، عراق، عربستان ،افغانستان،پاکستان و چندین کشور دیگر وجود داشته است.

وی افزود: با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، این کشورها شاهد انقراض نسل یوزپلنگ بودند.

یوزپلنگ آسیایی طی 50 سال گذشته فقط در ایران مشاهده شده

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود درباره علت نام گرفتن این نوع یوزپلنگ به یوزپلنگ ایرانی به خبرنگار مهر، تصریح کرد: از 50 سال گذشته تا کنون به جز ایران یوزپلنگ آسیایی در هیچ کشور دیگری مشاهده نشده و هم اکنون این یوز تنها با نام یوزپلنگ ایرانی شناخته می شود.

وی زیستگاه های این گربه سان زیبا در گذشته در ایران را خراسان رضوی، جنوبی، شمالی، گلستان، شاهرود، اصفهان، یزد، کرمان، سیستان بلوچستان، تهران، قم، کرمانشاه، خوزستان و هرمزگان عنوان کرد.

شرایط خاص زیستگاه یوز ایرانی با شروع جنگ تحمیلی



آذرپور گفت: با شروع جنگ تحمیلی در ایران و شرایط خاص آن زمان زیستگاه یوز ایرانی به استانهای سمنان، خراسان، یزد وکرمان آن هم با تعداد بسیار اندک و در شرایط سخت محدود شد.

وی تصریح کرد: اکثر شکارچیان غیرقانونی از اهمیت یوزپلنگ و طعمه‌های آن در نظام بوم‌شناختی آگاه نیستند و شکار غیرقانوی در نظر آنها جرمی ناچیز به حساب می‌آید.

مشاهده دو قلاده یوزپلنگ در خوش ییلاق شاهرود



وی افزود: در پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق که تا قبل از انقلاب یکی از بزرگترین زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی بود از سال 1360 دیگر مشاهده نشده بود تا اینکه در بهار سال 90 دو قلاده یوزپلنگ توسط محیط بانان مشاهده و فیلم برداری شد.

به گفته وی، زیستگاه های جانوری و پوشش گیاهی منطقه خوش ییلاق شاهرود بسیار متنوع است و این منطقه به دلیل وجود چشم اندازهای متفاوت طبیعی و تنوع اکوسیستمی شامل کوهستان، مرطوب خزری، جنگل، دشت خشک و بیابانی ،تنوع زیستی ارزشمندی دارد و از بی نظیرترین پناهگاه های حیات وحش ایران است.

به گزارش مهر: پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق در شمال شرقی شهرستان شاهرود قرار دارد.