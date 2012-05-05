به گزارش خبرگزاری مهر، این گردهمایی در قالب دیدار دوستانه فوتبال میان باشگاه فرهنگی – ورزشی هنرمندان و خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران"قلم ورزش" انجام خواهد شد.
این دو تیم ضمن برپایی این مسابقه، همچنین مراسمی به پاس قدرشناسی از زحمات چندین ساله مرحوم علی مودت، بازیکن اسبق فوتبال ایران و از نویسندگان مطبوعات ورزشی ایران برگزار خواهند کرد.
این مراسم ساعت 17:30 روز دوشنبه مورخ 18 اردیبهشت در سالن فدراسیون هندبال،واقع در خیابان سئول شمالی ، نرسیده به ساختمان وزارت ورزش و امور جوانان انجام خواهد شد.
نظر شما