۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۱:۰۴

یاد مرحوم علی مودت گرامی داشته می‌شود

گردهمایی ورزشی هنرمندان و اصحاب رسانه در تقدیر از مرحوم علی مودت با حضور مسئولین وزارت ورزش و جوانان،‌ کمیته المپیک، پیشکسوتان فوتبال ایران و اصحاب رسانه انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این گردهمایی در قالب دیدار دوستانه فوتبال میان باشگاه‌  فرهنگی – ورزشی هنرمندان و خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران"قلم ورزش" انجام خواهد شد.

این دو تیم ضمن برپایی این مسابقه،‌ همچنین مراسمی به پاس قدرشناسی از زحمات چندین ساله مرحوم علی مودت، بازیکن اسبق فوتبال ایران و از نویسندگان مطبوعات ورزشی ایران برگزار خواهند کرد.
 
این مراسم ساعت 17:30 روز دوشنبه مورخ 18 اردیبهشت در سالن فدراسیون هندبال،‌واقع در خیابان سئول شمالی ، نرسیده به ساختمان وزارت ورزش و امور جوانان  انجام خواهد شد.
