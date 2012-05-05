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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۱:۴۸

کریم اعلام کرد:

سقوط آزاد سنگنورد قزوینی در ارتفاعات مهدیشهر

سقوط آزاد سنگنورد قزوینی در ارتفاعات مهدیشهر

سمنان - خبرگزاری مهر: مربی تیم نجات کوهستان جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت: یک سنگنورد قزوینی در حین صعود در ارتفاعات شهرستان مهدیشهر از دیواره سنگی سقوط کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کریم عصر روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جمعیت هلال احمر استان سمنان ضمن اعلام اینکه سنگ نورد قزوینی در ارتفاعات مهدیشهر سقوط کرده، افزود: این سنگ نورد در حین صعود از دیواره سنگسر سل در ارتفاعات مهدیشهر به پایین پرت شده است.

وی درباره علت حادثه اظهار داشت: فرشاد میجوجی که در ارتفاعات سنگسر سل در حال صعود بود به علت جدا شدن ابزارهای حمایتی به پایین سقوط کرد.

کریم افزود: بدنبال اطلاع از این سانحه، تیم دو نفره امداد و نجات کوهستان به منطقه اعزام و این سنگ نورد را که از ارتفاع پنج متری سقوط کرده بود به بیمارستان انتقال شد.

به گفته وی، حال عمومی این سنگ نورد پس از بستری در بیمارستان امیرالمومنین سمنان هم اکنون رضایت بخش است.

کریم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر استاندارد بودن یا نبودن این صخره سنگی، گفت: دیواره سنگسر سل مهدیشهر از دیواره های معروف است که سنگ نوردان کشور از آن برای تمرین استفاده می کنند.

کد مطلب 1594471

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