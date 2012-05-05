حاکم موقت لیبی به بیمارستان منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع بیمارستانی لیبیایی از وخیم شدن حال "مصطفی عبدالجلیل" و انتقال وی به بیمارستانی در بنغازی خبر دادند.

این منبع که خواست نامش فاش نشود ،تاکید کرد: مصطفی عبدالجلیل دچار افت فشار خون شده است و هم اکنون تحت معاینات پزشکی ویژه قرار دارد و حال وی خوب است، اما مشخص نیست چه زمانی می تواند بیمارستان را ترک کند و این به نظر پزشکان بستگی دارد.

شایان ذکر است که مصطفی عبدالجلیل پس از سرنگونی رژیم معمر قذافی ریاست شورای انتقالی حاکم بر لیبی را برعهده گرفته است.