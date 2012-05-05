  1. بین الملل
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۱:۲۴

حاکم موقت لیبی به بیمارستان منتقل شد

حاکم موقت لیبی به بیمارستان منتقل شد

یک منبع بیمارستانی لیبیایی از انتقال مصطفی عبدالجلیل به بیمارستان بر اثر افت فشار خون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع بیمارستانی لیبیایی از وخیم شدن حال "مصطفی عبدالجلیل" و انتقال وی به بیمارستانی در بنغازی خبر دادند.

این منبع که خواست نامش فاش نشود ،تاکید کرد: مصطفی عبدالجلیل دچار افت فشار خون شده است و هم اکنون تحت معاینات پزشکی ویژه قرار دارد و حال وی خوب است، اما مشخص نیست چه زمانی می تواند بیمارستان را ترک کند و این به نظر پزشکان بستگی دارد.

شایان ذکر است که مصطفی عبدالجلیل پس از سرنگونی رژیم معمر قذافی ریاست شورای انتقالی حاکم بر لیبی را برعهده گرفته است.

کد مطلب 1594475

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