دو فوتبالیست سمنانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دو بازیکن فوتبالیست استان سمنان به اردوی شناسایی و آمادگی تیم ملی فوتبال زیر 22 سال دعوت شدند.

ایمان باصفا و میلاد کرمانی دو بازیکن فوتبال استان سمنان هستند که به این اردو رفته اند.

این دو بازیکن در فصل جاری دسته اول باشگاه های کشور در تیم فوتبال استیل آذین سمنان حضور داشتند و بازیهای قابل قبولی را به نمایش گذاشتند.

این بازیکنان تا عصر روز یکشنبه هفدهم اردیبهشت ماه فرصت دارند تا با داشتن مدارک خود را در هتل المپیک به کادر فنی تیم زیر 22 سال معرفی نمایند.

این بازیکنان را علیرضا منصوریان سرمربی تیم زیر 22 سال فوتبال به این اردو برای شرکت در رقابتهای مقدماتی قهرمانی آسیا دعوت کرده است.

موتور سواران سمنانی اعزامی به مسابقات کشوری معرفی شدند

موتور سواران برتر استان سمنان برای حضور در رقابتهای قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی موتورسواری معرفی شدند.

رقابتهای انتخابی موتورسواری استان سمنان با شرکت 15 موتور سوار در کلاسهای مختلف در پیست سرخه برگزار شد.



نفرات برگزیده در پایان این رقابتها در کلاس 125 سی سی، علی جمال از سرخه، ایمان صفری و سیدکمال میرحسینی از گرمسار، در کلاس 250 سی سی ابوالفضل همزه بیگی از دامغان و در کلاس 65 سی سی حسین درویش خادم از سمنان برتر شدند.



این موتورسواران برای شرکت در رقابتهای قهرمانی کشور که انتخابی تیم ملی نیز محسوب می شود اواخر هفته جاری به تهران اعزام می شوند.

