فرهنگ وقف باید در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن حسینی عصر شنبه در جشنواره خیران مدرسه ساز افزود: امروزه مردم در کار خیر از یکدیگر پیشی می گیرند و یکی از این کارهای خیر ساخت مدرسه است و باید سعی کنند مدرسه سازی را همچون مسجد سازی با اهمیت برشمرد.

وی تأکید کرد: تلاش شود در هر شهر یک اداره اوقاف ایجاد گردد تا مردم از اهمیت این امر خدا پسندانه آگاه گردند.

محمد حسین کمیلی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز گلستان نیز با اشاره به برکات برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز در سالهای گذشته به همکاری مردم با دولت در امر مقدس مدرسه سازی تأکید کرد.

همچنین بشارتلو رئیس آموزش و پرورش مینودشت با اشاره به سابقه انجام کار خیر در این منطقه از کلیه خیرین مدرسه ساز و دست اندرکاران این امر خداپسندانه تقدیر کرد.