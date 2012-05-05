اسناد منتشر شده درباره بن لادن / توصیه به مصریها در خصوص ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، انتشار اسناد به دست آمده از مخفیگاه اسامه بن لادن در جریان حمله نیروهای آمریکایی در سال گذشته نشان می دهد که "اسامه بن لادن" به اعراب در خصوص انحراف انقلاب هایشان توسط آمریکا هشدار داده است.



مقامات کاخ سفید هفته گذشته اعلام کرده بودند قصد دارند اسنادی را درباره القاعده و اسامه بن لادن سرکرده این شبکه منتشر کنند.



این اسناد که سال گذشته در منزل بن لادن در پاکستان و در عملیات کشتن وی کشف شد نشان می دهد وی بر این باور بوده است القاعده در معرض چالشهای مداوم و شکستهای فاجعه بار قرار دارد.



اسامه بن لادن در روز دوم ماه می 2011 در یک حمله نیروهای ویژه آمریکایی به خانه اش در ابت آباد واقع در حومه اسلام آباد کشته شد.



در یکی از اسناد منتشر شده به صورت آنلاین توسط مرکز مبارزه با تروریسم آمریکا، ایمن الظواهری دستیار سابق اسامه بن لادن که پس از وی رهبر القاعده شد، مطالبی را به نقل از اسامه بن لادن مطرح می کند که در آن از آمریکا و دیگر کشورهای غربی به علت منحرف شدن آنچه وی به زعم خود "روح اسلام" مدنظرش در انقلابهای عربی خوانده انتقاد می کند و می گوید آمریکا قصد دارد با تحمیل الگوی دموکراسی ترکیه ای در خاورمیانه اعراب را از تعهد واقعی به اسلام(مورد نظر بن لادن) دور کند.



در این سند اسامه بن لادن به مردم مصر در خصوص نیروهای داخلی که قصد دارند با حمایت آمریکا انقلابشان را منحرف کنند هشدار داده و گفته است : آنها قصد دارند الگوی دموکراسی ترکیه را برای دوران بعد ازحسنی مبارک بر مصر تحمیل کنند.



وی همچنین مدعی می شود علت دست کشیدن آمریکا از حمایت دیکتاتورهایی مثل مبارک و بن علی و همراهی با انقلابهای عربی منطقه ریشه در حملات 11 سپتامبر القاعده در نیویورک دارد.



در بخش دیگری از این متن منتشر شده، اسامه بن لادن اظهار داشته که آمریکایی ها قصد دارند با تحمیل دموکراسی سکولار به ما مثل ترکیه ، ما را از اسلام(مدنظر القاعده) دور کنند و سپس ما را تبدیل به ابزاری برای خودشان کنند.



لازم به ذکر است چندی پس از پیروزی انقلاب مردم مصر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از مصری ها خواسته بود تا الگوی دموکراسی سکولار ترکیه را سرمشق خود قرار دهند که با واکنشهای گروه های اسلامی مصر روبرو شد.