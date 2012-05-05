اندیشه شهید مطهری انسان ساز است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی عصر شنبه در مراسم روز معلم بندرترکمن، معلمان را منبع حیات جامعه عنوان کرد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که عامل توسعه را نیروی انسانی کارآزموده برشمرد، بر لزوم تکریم از مقام معلم تاکید کرد.

سعیدی مدیرآموزش و پرورش بندرترکمن، نیز گفت: استاد مطهری عالم میدان های اجتماعی بودند و درک درستی از مشکلات جهان اسلام و نیازمندیهای جامعه داشتند و ارتباط گسترده ای باجوانان برقرار کردند و تالیفات ایشان متناسب با نیاز جامعه بوده است.

وی باسپاس ازعملکرد مطلوب فرهنگیان شهرستان، موفقیت های مدیریت آموزش و پرورش شهرستان را نتیجه اعتماد متقابل مدیریت وهمکاران دانست.

در این مراسم از معلمان نمونه تقدیر شد.

