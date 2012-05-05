  1. استانها
  2. گلستان
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۱:۳۹

پایین محلی:

اندیشه شهید مطهری انسان ساز است

اندیشه شهید مطهری انسان ساز است

بندرترکمن - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: سازگاری با اندیشه مطهری انتظاری است که از معلمان می رود، چرا که اندیشه ایشان انسان ساز است.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی عصر شنبه در مراسم روز معلم بندرترکمن، معلمان را منبع حیات جامعه عنوان کرد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که عامل توسعه را نیروی انسانی کارآزموده برشمرد، بر لزوم تکریم از مقام معلم تاکید کرد.

سعیدی مدیرآموزش و پرورش بندرترکمن، نیز گفت: استاد مطهری عالم میدان های اجتماعی بودند و درک درستی از مشکلات جهان اسلام و نیازمندیهای جامعه داشتند و ارتباط گسترده ای باجوانان برقرار کردند و تالیفات ایشان متناسب با نیاز جامعه بوده است.

وی باسپاس ازعملکرد مطلوب فرهنگیان شهرستان، موفقیت های مدیریت آموزش و پرورش شهرستان را نتیجه اعتماد متقابل مدیریت وهمکاران دانست.

در این مراسم از معلمان نمونه تقدیر شد.
 

کد مطلب 1594482

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها