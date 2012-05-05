به گزارش خبرنگار مهر، ماشالله احمدی شنبهشب در آئین اختتامیه چهارمین جشنواره استانی شعر محلی سنگار افتو در دیلم اظهار داشت: هنرمندان باید در جنگ نرم با مأموریت فکری، فرهنگی و مذهبی خود تلاش دشمن را در خدشه دار کردن فرهنگ و آداب و رسوم شیعیان خنثی کنند.
فرماندار دیلم با گرامیداشت سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نقش هنرمندان را در این زمینه مؤثر دانست و گفت: هنرمندان با زبان و قلم خود سعی در معرفی توانمندیهای کشور و ملت داشته باشند.
وی با تقدیر از تلاش دست اندرکاران و همکاری مسئولین در برپایی این برنامه نقش شاعران را در قبل و بعد از انقلاب توصیف کرد و بیان داشت: هنرمندان و شاعران باید با رفتار و عمل خود جامعه را به سوی ارزشهای اسلامی و معنوی هدایت کنند.
نائب رئیس شورای فرهنگ عمومی دیلم با اشاره به حرکتهای بزرگ در راستای فعالیتهای مفید فرهنگی تاکید کرد: برپایی جشنوارههایی همچون شعر محلی سنگار افتو منجر به تقویت و پایداری گویشهای محلی میشود.
احمدی اضافه کرد: مبلغ 300 میلیون ریال هزینههای جاری در بخش فرهنگ به منظور رفع نیازمندیهای انجمنهای فرهنگی هنری و تکمیل ساخت پلاتوی فرهنگی دیلم در نظر گرفته شده است که در سال 91 به مرحله اجرا در خواهد آمد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر نیز در این ائین اظهار داشت: اهمیت به زبان و گویش محلی باید کنار فعالیتهای فرهنگی و هنری بعنوان یک اصل و ضرورت لحاظ شود و شاعران باید جنبههای مذهبی و اسلامی را به مخاطب منتقل کنند.
مدیر کل ارشاد اسلامی استان ضمن تقدیر از دستاندرکاران و ارگانهای همکاری کننده در این رویداد فرهنگی افزود: هنرمندان باید در سال تولید ملی در راستای شناسایی و معرفی تخصص و توانمندیهای جامعه به مردم تلاش کنند و قلم و بیان خود را در جهت اهداف متعال اسلام نشان دهند.
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