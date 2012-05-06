سید علی اینانلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه بر لزوم گرامیداشت مناسبتهای پرشکوه خرداد، برنامه ریزی در زمینه برگزاری این مراسمات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: به همین منظور با تشکیل کمیته های مختلف به ابلاغ رسمی برای شروع فعالیت در این زمینه پرداخته شده است.

فعالیت 9 کمیته تخصصی



این مسئول عنوان کرد: در سال گذشته 11 کمیته وجود داشت که با بررسی های بیشتر دو کمیته حمل و نقل و پشتیبانی به جهت فعالیت موازی که داشتند، ادغام شدند و امسال با 9 کمیته به استقبال از سوم خرداد خواهیم رفت.

اینانلو ادامه داد: این کمیته ها شامل مراسم، اسکان، بهداشت و درمان، حمل و نقل و پشتیبانی، فرهنگی تبلیغی و اطلاع رسانی، امنیت انتظامی و ترافیک، ورزش و جوانان، دانشجویی و دانش آموزی و نظارت هستند.

همکاری تمامی دستگاه های متولی



معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری شهرستان شهریار یادآور شد: دستگاه های فرهنگی، شهرداریها، سپاه، شورای شهر، اوقاف، جهاد کشاورزی، راهنمایی و رانندگی، مطبوعات، ائمه جمعه، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس از جمله اعضای این کمیته ها هستند.

وی اعلام کرد: از جمله وظایف این دستگاه ها می توان به برنامه ریزی برای اجرای مراسم خاص و اعزام خانواده های شهدا و ایثارگران به حرم امام(ره)، تامین وسائط نقلیه برای جابه جایی زوار، پذیرایی و اسکان میهمانان سایر شهرستانها، استقرار پایگاه های امداد جاده ای در مسیر حرکت کاروانها، نظارت بر بهداشت تغذیه و آب آشامیدنی و .... از جمله اقدامات است.