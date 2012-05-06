به گزارش خبرنگار مهر، این تجربه مدیریت شهری ممکن است در برخی کلانشهرهای کشور به شکل‌های مختلفی اجرا شده باشد ولی وجه تمایز آن با قم ایجاد مدیریت جداگانه در شهرداری است که به روند اجرای پروژه‌های کلان شهری سرعت بخشیده است.



در این زمینه رضا یزدی مدیر پروژه‌های کلان شهری گفت: در این مدیریت پروژه‌های مهم و کلیدی که مردم بیشتر با آنها سروکار دارند و برای احداث آنها طرح های ترافیکی اجرا می‌شود مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد.



وی با اشاره به نظارت مستقیم شهردار قم بر این گونه پروژه‌ها، به تعدادی از این پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: تقاطع غیرهمسطح و پل سه سطحه عمار یاسر و ادامه تونل، مجموعه پل‌های جمهوری، مترو، منوریل، بلوار پیامبر اعظم(ص) و ساختمان شهرداری از جمله پروژه های کلان شهری هستند که وقتی مردم در زندگی روزمره خود از معابر و خیابان‌های قم می‌گذرند آنها را به وضوح مشاهده می‌کنند.

پل سه سطحه عمار یاسر و ادامه تونل



تقاطع غیرهمسطح و پل سه سطحه عمار یاسر و ادامه تونل یکی از پروژه‌های کلان شهری است که به منظور بهبود حمل و نقل شهری و کاهش بار ترافیکی هسته مرکزی شهر، تسریع در دسترسی زائران به حرم مطهر حضرت معصومه(س)، ایجاد مسیر تندرو در هسته مرکزی شهر با حذف تقاطع‌های مسیر بلوار عمار یاسر و... در حال اجراست که به گفته یزدی فعالیت‌های عمرانی این پروژه در ماه‌های پایانی سال گذشته و امسال شدت گرفته است.



یزدی گفت: کارگران و پیمانکاران این پروژه در چند جبهه کاری برای اتمام این پروژه مشغول به فعالیت هستند تا این پروژه در اسرع وقت به طور کامل به بهره برداری برسد.



بلوار پیامبر اعظم (ص)



طرح بلوار پیامبر اعظم(ص) یکی دیگر از پروژه‌های کلانشهری قم است که در سال‌های گذشته روند اجرای آن به کندی انجام می‌شد ولی در سال‌های اخیر به خاطر فروش اوراق مشارکت، عملیات اجرای این طرح روند رو به رشدی را طی می‌کند.

این پروژه پیوند دهنده دو مجموعه زیارتی مهم است که تاثیر شگرفی بر چشم انداز آتی آن خواهد داشت. بخش شمالی این محور تحت تاثیر حرم حضرت معصومه(س) و بخش جنوبی آن نیز تحت تاثیر مسجد مقدس جمکران خواهد بود. به این معنا که عملکردها و تصور ذهنی استفاده کنندگان از محور در بخش هایی از آن که در مجاورت دو مجموعه زیارتی قرار دارد به شدت تحت تاثیر فضای معنوی آنها است.



بلوار پیامبر اعظم(ص) علاوه بر نقش زیارتی و فرهنگی دارای نقش گردشگری نیز بوده که فرصت مناسبی را برای رونق و پایداری اقتصادی محور فراهم می‌کند. این محور برای رفاه مسافران و زائران حرم کریمه اهل بیت (س) و مسجد مقدس جمکران با دیدگاه‌های مختلف فرهنگی، مذهبی، خدمات شهری و خدمات رفاهی عمومی حد فاصل حرم مطهر حضرت معصومه(س) تا مسجد مقدس جمکران به طول هفت کیلومتر در ۳ فاز ارزیابی، کارشناسی و طراحی شده است.



به گفته مدیر پروژه‌های کلانشهری این پروژه علاوه بر حالت معنوی و رفاهی، به لحاظ موقعیت تجاری هم چشم‌انداز روشنی دارد و امیدواریم با اعتباراتی که برای این پروژه در نظر گرفته شد در اسرع وقت به اتمام برسد.

مترو و منوریل



پروژه‌های مترو و منوریل نیز از دیگر پروژه‌های کلانشهری هستند که با اتمام آنها تحول شگرفی در سیستم حمل و نقل انبوه‌بر قم صورت می‌گیرد.



احداث پروژه مترو بر اساس توافقنامه وزارت کشور و شهرداری قم از تیرماه سال گذشته آغاز شده است که در صورت تامین اعتبار مورد نیاز در مدت 5 سال به بهره برداری می‌رسد.



خطوط قطارشهری قم در دو مسیر A و B احداث می‌شود که خط B با 18.5 کیلومتر مسافت از انتهای خیابان 19 دی بعد از بزرگراه امیرکبیر آغاز و پس از طی مساحتی از بستر رودخانه، بلوار شهید صدوقی، میدان مفید و شهرک‌های مهدیه، قدس و پردیسان به ورزشگاه یادگار امام منتهی خواهد شد.



خط A نیز به طور 13 کیلومتر از خیابان امامزاده ابراهیم شروع و پس از عبور از میدان شهید مطهری، خیابان آذر، میادین پلیس و ولی عصر در پایان به مسجد مقدس جمکران منتهی می‌شود.

همچنین فاز اول منوریل قم در حال اجراست که به گفته مسئولان استان این پروژه تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.



مرحله نخست مسیر این مونوریل از پارک سوار شمالی قم در محل عوارضی اتوبان قم - کاشان تا مصلای این شهر در امتداد رودخانه قمرود طراحی شده و مسیر منوریل در مراحل بعدی تا شهرک پردیسان در جنوب شهر قم امتداد می‌یابد که کل مسیر مونوریل قم 18 کیلومتر است.



مجموعه پل‌های جمهوری



یکی دیگر از پروژه‌هایی که یزدی به آن اشاره کرده احداث مجموعه پل‌های جمهوری اسلامی است که عملیات احداث آن در اواخر سال گذشته آغاز شده و این پروژه از تقاطع خیابان جواد الائمه در منطقه دو شهری، بلوار امام رضا(ع)، بستر رودخانه، بلوار امین به میدان سپاه در منطقه چهار شهری احداث می‌شود.



پروژه مجموعه پل‌های جمهوری به منظور تسهیل در عبور و مرور شهری و کاهش بار ترافیکی میدان جانبازان، پل مصطفی خمینی (ره)، خیابان توحید و بلوار جمهوری احداث می‌شود.

مهمترین ویژگی این پروژه ایجاد ارتباط دوسویه بین مناطق دو و چهار شهری و محرومیت زدایی از مناطق شهری است. این ویژگی از آنجا حائز اهمیت است که منطقه دو قم جزو مناطق محروم و منطقه چهار شهری از برخوردارترین مناطق شهری قم محسوب می‌شود.



طول پل جمهوری هزار و 100 متر و عرض آن ۲۳ متر و مساحت این پل با رمپ و لوپ آن 65 هزار متر مربع است که برای احداث آن بالغ بر 420 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شد.



ساختمان مرکزی شهرداری



مدیر پروژه‌های کلان شهری قم در مورد پروژه احداث ساختمان مرکزی شهرداری اظهار کرد: این پروژه روند مناسبی را طی نمی‌کرد که شهردار بر سرعت بخشی به اجرای آن تاکید کرد.



ساختمان شهرداری مرکزی قم در 10 طبقه و در بلوار امام موسی صدر (خاکفرج) در حال احداث است.



یزدی اتمام پروژه‌های نیمه تمام شهری را رویکرد اصلی شهرداری در سال جاری عنوان کرد و افزود: پروژه‌هایی که شهروندان در اثر نبود آنها رنج می کشند در اولویت کار شهرداری قرار گرفته تا با اتمام این پروژه‌ها مردم حلاوت آنها را لمس کنند.

شهروندان یاری کنند



وی با اشاره به اعمال طرح‌های ترافیکی در محدوده اجرای پروژه‌های شهری گفت: امیدوارم شهروندان با سعه صدری که دارند شهرداری را در اجرای این پروژه‌ها بیش از پیش یاری کنند.



یزدی به اعمال طرح ترافیکی در محدوده مجموعه پل‌های جمهوری اشاره کرد و افزود: این طرح قرار بود قبل از عید نوروز اجرایی شود ولی به خاطر حضور زائران و مسافران نوروزی اجرا نشد.



وی در عین حال گفت: البته اجرای این طرح وضعیت ترافیکی ابتدای بلوار محمد امین، میدان جانبازان و خیابان ساحلی را بهبود می‌بخشد.

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روح‌الله کریمی