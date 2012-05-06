نمایندگان ایران به 9 پیروزی دیگر دست یافتند/ شکست مینایی و علی وردی

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در دومین روز این مسابقات 11 ورزشکار از کشورمان برای دیدار با رقبای خود به روی رینگ رفتند که دو نفر از آنها با قبول شکست مقابل رقبای خارجی خود از گردونه مسابقات کنار رفتند. در وزن 48- کیلوگرم مهرداد صیادی حریف قزاقستانی خود را شکست داد و راهی دور دوم شد. در وزن 60- کیلوگرم نیز رضا مومنی نماینده صربستان را شکست داد. رضا علی وردی دیگر نماینده کشورمان در این وزن برابر موی تای کاری از ازبکستان با ضربه فنی بازنده شد و با مسابقات وداع کرد.

دیروز همچنین در وزن 63- کیلوگرم مسابقات موی تای جام ریاست جمهوری سیدکیوان سلیمانی حریف دانمارکی خود را شکست داد و محمد افتخاری نماینده کره جنوبی را مغلوب کرد. در وزن 67- کیلوگرم نیز مسعود مینایی برابر ورزشکاری از بلغارستان شکست خورد و حذف شد. وی روز جمعه نماینده کانادا را شکست داده بود. سیدکاوه سلیمانی دیگر تالوکار ایران در این وزن حریفی از افغانستان را شکست داد. وی در دور اول حریفی از لبنان را شکست داده بود.

در وزن 71- کیلوگرم سیدعیسی علمدار نظام ورزشکاری از اسپانیا را شکست داد و راهی دور سوم شد. وی در دور نخست نماینده استرالیا را شکست داده بود. در همین وزن ایوب ساکی نماینده شیلی را از پیش رو برداشت و به دور دوم راه یافت.

یوسف محرابی در وزن 75- کیلوگرم ورزشکاری از جمهوری اسلواکی را با شکست بدرقه کرد و به دور دوم رسید. در همین وزن فرامرز دیناروند از تیم خلیج فارس به دلیل حاضر نشدن حریف فرانسوی خود برنده اعلام شد.

این رقابت‌ها تا روز چهارشنبه در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی ادامه خواهد داشت.