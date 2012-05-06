حمایت از خوشنویسان قمی/ خوشنویسی بهترین کارکرد را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی اسماعیلی طبا شامگاه شنبه در مراسم تقدیر از استادان و مدرسان انجمن خوشنویسان استان که در سالن شهید کلهری برگزار شد، به تناسب هنر اسلامی خوشنویسی با ماهیت فرهنگی و دینی شهر مقدس قم اشاره کرد و اظهار داشت: هر چه در این رشته هنری سرمایه گذاری بیشتر شود ثمرات بهتری خواهد داشت.
وی گفت: انجمن خوشنویسان از نظر کمی و کیفی نسبت به سایر انجمنهای هنری برتری دارد و خوشبختانه هنرمندان این انجمن جایگاه خوبی در جشنوارههای ملی و حتی بینالمللی دارند.
به گفته اسماعیلی طبا قم مرکز انقلاب اسلامی است و هنر اسلامی خوشنویسی میتواند در این استان بهترین کارکرد را داشته باشد.
لزوم شناسایی نیروهای مستعد
وی بر لزوم شناسایی نیروهای مستعد این رشته هنری و برگزاری دورههای آموزشی برای آنها تاکید کرد و اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال جاری برنامههای خوبی برای ارتقای ظرفیت این انجمن خواهد داشت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از مشکلات انجمن خوشنویسان را کمبود فضا عنوان کرد و گفت: تالار مرکزی شهر که عملیات عمرانی آن در حال انجام است فضاهای مناسب و استانداردی برای فعالیتهای فرهنگی و هنری دارد و ما در صدد هستیم بخشی از انجمنهای فعال را در این مجموعه مستقر کنیم.
به گفته اسماعیلی طبا این پروژه کلان فرهنگی در بهمن ماه سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد شعبههای انجمن خوشنویسان در مناطق مختلف شهری را یکی دیگر از برنامههای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد و افزود: امسال قرار است نمایشگاههای مختلفی از آثار هنرمندان ایرانی در کشورهای خارجی برگزار شود و ما به دنبال رایزنی برای نمایش آثار هنرمندان ایرانی به ویژه هنرمندان خوشنویسی در این نمایشگاهها هستیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم تاکید کرد: آثار هنرمندان خوشنویسی استان میتواند برای کشورهای اسلامی و عربی قابل فهم باشد بنابراین سعی خواهیم کرد در این نمایشگاهها حضور فعالی داشته باشیم.
وی حمایت مالی از انجمن خوشنویسان استان را جدی دانست و تاکید کرد: سعی میکنیم هم جلسات مستمری با استادان و مدرسان خوشنویسی داشته باشیم و هم خواستههای آنها را بررسی و برطرف کنیم.
آموزش سالانه 500 هنرجو
رئیس انجمن خوشنویسان استان قم نیز در حاشیه این مراسم تعداد اعضای اصلی این انجمن را 80 نفر اعلام کرد و گفت: سالانه بیش از 500 هنرجو توسط این انجمن آموزش میبینند و در پایان هر سال تحصیلی در 4 رشته نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث و نسخ در 5 دوره مقدماتی، متوسط، خوش، عالی و ممتاز گواهینامه پایان دوره را دریافت میکنند.
علیرضا بخشی هدف از برگزاری این جلسه را قدردانی از تلاش استادان و مدرسان انجمن خوشنویسان به مناسبت فرارسیدن هفته معلم عنوان کرد و اظهار داشت: محور صحبتهایی که در این جلسه انجام شد پیرامون تعامل بین انجمن خوشنویسان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.
بخشی با اشاره به جایگاه هنر خوشنویسی در استان گفت: خوشبختانه اقبال عموم مردم از هنر خوشنویسی نسبت به هنرهای موجود در استان بیشتر است.
رئیس انجمن خوشنویسان استان قم همخوانی هنر خوشنویسی با فضای حاکم بر شهر قم و ارزان قیمت بودن فعالیت در این رشته هنری را از مهمترین دلایل اقبال بیشتر مردم نسبت به این هنر اسلامی برشمرد.
کمبود فضا مهمترین مشکل انجمن
وی نبود فضای مستقل کاری برای فعالیت هنرمندان و استادان خوشنویسی و عدم وجود شعبههای انجمن در سطح شهر و شهرهای تابعه استان را از مهمترین چالش فعالان این عرصه عنوان کرد و گفت: با هماهنگی های صورت گرفته امیدواریم این چالشها برطرف شود تا شاهد ارتقای سطح هنر اسلامی خوشنویسی در استان باشیم.
در پایان این جلسه از استادان و مدرسان انجمن خوشنویسان استان با اهدای جوایزی قدردانی شد.
اسماعیلی طبا خبر داد:
حمایت از خوشنویسان قمی/ خوشنویسی بهترین کارکرد را دارد
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با بیان اینکه هنر اسلامی خوشنویس میتواند بهترین کارکرد را داشته باشد گفت: از هنرمندان و استادان انجمن خوشنویسان استان به طور جدی حمایت خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی اسماعیلی طبا شامگاه شنبه در مراسم تقدیر از استادان و مدرسان انجمن خوشنویسان استان که در سالن شهید کلهری برگزار شد، به تناسب هنر اسلامی خوشنویسی با ماهیت فرهنگی و دینی شهر مقدس قم اشاره کرد و اظهار داشت: هر چه در این رشته هنری سرمایه گذاری بیشتر شود ثمرات بهتری خواهد داشت.
نظر شما