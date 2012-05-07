  1. حوزه و دانشگاه
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۲۷

درنظرگرفتن نیازهای کشور/

هدفمندکردن رساله‌های دانشجویان دکترای بورسیه داخل و خارج کشور

هدفمندکردن رساله‌های دانشجویان دکترای بورسیه داخل و خارج کشور

هدفمند کردن رساله‌های دانشجویان دکترای بورسیه داخل و خارج کشور در راستای نیازهای کشور مهمترین برنامه معاونت بورس وزارت علوم در سال جاری به شمار می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، در همین زمینه، از سال گذشته پس از مذاکره با استادان، متخصصان و کارشناسان، نامه‌ای از طرف کامران دانشجو - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای رئیس جمهور نوشته و اعلام آمادگی برای هدایت رساله دانشجویان بورسیه دکتری در جهت حل نیازهای کشور شد.

در پی آن و با دستور دولت، وزارتخانه های نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، مرکز ملی مطالعات جهانی شدن، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان حج و زیارت، سازمان اوقاف و امور خیریه و غیره، عناوین طرحهای تحقیقاتی مورد نیاز خود را به وزارت علوم ارسال کرده و معاونت بورس وزارت علوم هم اکنون در حال بررسی این موضوعات و مذاکره با دستگاههای ذکر شده است.

با توجه به پیگیری بیشتر وزارت نیرو، کمیته مشترک دو وزارت تشکیل و تعدادی از عناوین طرحهای تحقیقاتی برای ارائه به دانشجویان تعیین شده است.

دانشجویان از این طریق در زمان تحصیل با مراکزی که به تخصص آنها نیاز داشته، آشنا شده و پس از دانش آموختگی و خدمت در دانشگاه نیز در ادامه تحقیق کاربردی رساله دکترای خود کار کرده و دانشجویان خود را نیز به این امر تشویق می کنند.
  
توانمندسازی جامع دانشجویان بورسیه مقطع دکتری در راستای آمادگی برای خدمت در مراکز علمی و پژوهشی بعنوان عضو هیات علمی از دیگر اهداف سال جاری معاونت بورس وزارت علوم است که در این زمینه دانش افزائی، ارتقا اطلاعات و تجارب دانشجویان بورسیه و افزایش آمادگی برای خدمت در دانشگاههای کشور به عنوان در نظر گرفته شده است.

تکمیل و راه اندازی شبکه اجتماعی مجازی دانش آموختگان و دانشجویان ایرانی با عنوان درگاه ارتباطی و خدماتی دانش آموختگان و دانشجویان (شبکه دانش) با هدف بهره گیری حداکثری از امکانات و پتانسیل های فضای اینترنت و اتخاذ رویکرد بومی نسبت به پدیده شبکه های اجتماعی مجازی و نظر به اهمیت روزافزون این شبکه ها در پویایی ارتباطات و تبادل سریع اطلاعات و با توجه به ضرورت اقدامات عملی در راستای نیل به فضای مجازی پاک، تسهیل تبادل اطلاعات و تجربیات علمی، تحصیلی و پژوهشی، منطبق با نیازها و استانداردهای ملی و بر پایۀ ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی کشور، بهره جویی از امکانات شبکه در جهت بهبود خدمات ادارۀ کل و اطلاع رسانی سریع، بی واسطه و دقیق به دانشجویان با ارسال هدفمند آخرین اخبار علمی و دانشگاهی، تازه ترین قوانین و آیین نامه های مرتبط، اطلاعات همایش ها، کارگاه های آموزشی، گردهمایی ها و اردوهای داخل و خارج به تناسب علاقه، تخصص اعضا، شبکه اجتماعی مجازی دانش آموختگان و دانشجویان ایرانی با عنوان درگاه ارتباطی و خدماتی دانش آموختگان و دانشجویان (شبکه دانش) تأسیس می شود.

کد مطلب 1594538

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها