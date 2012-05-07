به گزارش خبرنگار مهر، در همین زمینه، از سال گذشته پس از مذاکره با استادان، متخصصان و کارشناسان، نامه‌ای از طرف کامران دانشجو - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای رئیس جمهور نوشته و اعلام آمادگی برای هدایت رساله دانشجویان بورسیه دکتری در جهت حل نیازهای کشور شد.

در پی آن و با دستور دولت، وزارتخانه های نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، مرکز ملی مطالعات جهانی شدن، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان حج و زیارت، سازمان اوقاف و امور خیریه و غیره، عناوین طرحهای تحقیقاتی مورد نیاز خود را به وزارت علوم ارسال کرده و معاونت بورس وزارت علوم هم اکنون در حال بررسی این موضوعات و مذاکره با دستگاههای ذکر شده است.

با توجه به پیگیری بیشتر وزارت نیرو، کمیته مشترک دو وزارت تشکیل و تعدادی از عناوین طرحهای تحقیقاتی برای ارائه به دانشجویان تعیین شده است.

دانشجویان از این طریق در زمان تحصیل با مراکزی که به تخصص آنها نیاز داشته، آشنا شده و پس از دانش آموختگی و خدمت در دانشگاه نیز در ادامه تحقیق کاربردی رساله دکترای خود کار کرده و دانشجویان خود را نیز به این امر تشویق می کنند.



توانمندسازی جامع دانشجویان بورسیه مقطع دکتری در راستای آمادگی برای خدمت در مراکز علمی و پژوهشی بعنوان عضو هیات علمی از دیگر اهداف سال جاری معاونت بورس وزارت علوم است که در این زمینه دانش افزائی، ارتقا اطلاعات و تجارب دانشجویان بورسیه و افزایش آمادگی برای خدمت در دانشگاههای کشور به عنوان در نظر گرفته شده است.

تکمیل و راه اندازی شبکه اجتماعی مجازی دانش آموختگان و دانشجویان ایرانی با عنوان درگاه ارتباطی و خدماتی دانش آموختگان و دانشجویان (شبکه دانش) با هدف بهره گیری حداکثری از امکانات و پتانسیل های فضای اینترنت و اتخاذ رویکرد بومی نسبت به پدیده شبکه های اجتماعی مجازی و نظر به اهمیت روزافزون این شبکه ها در پویایی ارتباطات و تبادل سریع اطلاعات و با توجه به ضرورت اقدامات عملی در راستای نیل به فضای مجازی پاک، تسهیل تبادل اطلاعات و تجربیات علمی، تحصیلی و پژوهشی، منطبق با نیازها و استانداردهای ملی و بر پایۀ ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی کشور، بهره جویی از امکانات شبکه در جهت بهبود خدمات ادارۀ کل و اطلاع رسانی سریع، بی واسطه و دقیق به دانشجویان با ارسال هدفمند آخرین اخبار علمی و دانشگاهی، تازه ترین قوانین و آیین نامه های مرتبط، اطلاعات همایش ها، کارگاه های آموزشی، گردهمایی ها و اردوهای داخل و خارج به تناسب علاقه، تخصص اعضا، شبکه اجتماعی مجازی دانش آموختگان و دانشجویان ایرانی با عنوان درگاه ارتباطی و خدماتی دانش آموختگان و دانشجویان (شبکه دانش) تأسیس می شود.