  1. بین الملل
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۰۹

رقیب نتانیاهو:

"بی‌بی" ایران را تهدید می خواند تا در انتخابات پیروز شود

"بی‌بی" ایران را تهدید می خواند تا در انتخابات پیروز شود

رقیب نخست وزیر رژیم صهیونیستی وی را متهم کرد که سیاستهایش در قبال جمهوری اسلامی اشتباه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، شلی یاشیموویچ رئیس حزب کار اسرائیل در گفتگو با کانال 2 اسرائیل گفت که برنامه هسته ای ایران مسئله صرفاً اسرائیل نیست.

یاشیموویچ گفت که این موضوع مربوط به جهان است و جامعه جهانی باید برای حل آن تلاش کند.

منتقدین اعتقاد دارند که نتانیاهو بر آن است با برگزاری انتخابات زود هنگام کنیست و پیوند زدن آن به تهدید به اصطلاح هسته ای از سوی ایران بتواند رقبا را از میدان به در کند.

رهبر حزب کار افزود: این اشتباهی بسیار بزرگ است که مسئله دفاع از اسرائیل در برابر ایران را به مهمترین و بزرگترین مسئله اسرائیل تبدیل کنیم زیرا که این مسئله ای جهانی است.

یاشیموویچ  می گوید: نخست وزیر نباید مسئله تهدید ایران را با انتخابات پارلمانی مرتبط کند.

رهبر حزب مخالف خاطر نشان کرد: در حقیقت تلاشی که ما انجام می دهیم تا خود را در نوک پیکان مقابله با این مسئله قرار دهیم اشتباه است.

وی اضافه کرد: من از موضع آمریکا برای حل این موضوع با استفاده از فشارهای اقتصادی و تحریمها حمایت می‌کنم و معتقدم که اگر تحریم‌ها پاسخ نداد آنوقت گزینه نظامی باید آخرین گزینه باشد.

کد مطلب 1594539

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