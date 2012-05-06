به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، شلی یاشیموویچ رئیس حزب کار اسرائیل در گفتگو با کانال 2 اسرائیل گفت که برنامه هسته ای ایران مسئله صرفاً اسرائیل نیست.

یاشیموویچ گفت که این موضوع مربوط به جهان است و جامعه جهانی باید برای حل آن تلاش کند.

منتقدین اعتقاد دارند که نتانیاهو بر آن است با برگزاری انتخابات زود هنگام کنیست و پیوند زدن آن به تهدید به اصطلاح هسته ای از سوی ایران بتواند رقبا را از میدان به در کند.

رهبر حزب کار افزود: این اشتباهی بسیار بزرگ است که مسئله دفاع از اسرائیل در برابر ایران را به مهمترین و بزرگترین مسئله اسرائیل تبدیل کنیم زیرا که این مسئله ای جهانی است.

یاشیموویچ می گوید: نخست وزیر نباید مسئله تهدید ایران را با انتخابات پارلمانی مرتبط کند.

رهبر حزب مخالف خاطر نشان کرد: در حقیقت تلاشی که ما انجام می دهیم تا خود را در نوک پیکان مقابله با این مسئله قرار دهیم اشتباه است.

وی اضافه کرد: من از موضع آمریکا برای حل این موضوع با استفاده از فشارهای اقتصادی و تحریمها حمایت می‌کنم و معتقدم که اگر تحریم‌ها پاسخ نداد آنوقت گزینه نظامی باید آخرین گزینه باشد.