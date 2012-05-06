چلسی قهرمان جام حذفی انگلیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان "روبرتو دی ماتئو" شب گذشته در حضور نزدیک به 90 هزار تماشاگر ورزشگاه ومبلی شهر لندن با نتیجه 2 بر یک لیورپول را از پیش رو برداشتند و نخستین جام قهرمانی خود در این فصل را بالای سر بردند.

در این دیدار ابتدا "رامیرس" در دقیقه 11 چلسی را پیش انداخت سپس "دیدیه دروگبا" در دقیقه 52 اختلاف را به دو گل رساند اما "اندی کارول"، مهاجم لیورپول در دقیقه 65 با شوت پای چپ خود اختلاف را به حداقل رساند.

کارول در دقایق پایانی بازی روی ارسال "لوئیز سوارز" با یک ضربه سر تا آستانه به ثمر رساندن گل تساوی پیش رفت اما "پتر چک" توپ را به زیبایی از زیر طاق دروازه بیرون کشید. بازیکنان و مربیان لیورپول معتقد بودند توپ از خط گذشته و حتی هواداران این تیم برای چند ثانیه خوشحالی کردند اما در نهایت داور اعتقادی به گل نداشت.

تلاش لیورپول برای به ثمر رساندن گل تساوی سودی نداشت و در نهایت آنها 2 بر یک مغلوب آبی‌های لندنی شدند. چلسی 2 هفته آینده در فینال لیگ قهرمانان اروپا باید به دیدار بایرن مونیخ برود و در صورت شکست این تیم آلمانی در خانه یک دبل فوق العاده در کارنامه این فصل خود ثبت خواهد کرد.