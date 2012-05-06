به گزارش خبرنگار مهر، خصوصی شدن آموزش عالی و بالا رفتن شهریه در دانشگاهها می تواند تبعاتی برای حوزه‌های مطالعاتی علوم انسانی و حوزه‌هایی که بازار محور نیستند داشته باشد.

همین موضوع، نظر اوباما رئیس جمهور آمریکا را در روزهای اخیر معطوف خود کرده است. همچنین در مقاله ای که نوآم چامسکی اخیراً به نگارش در آورده درباره خصوصی شدن آموزش عالی هشدار داده است.



پروفسور "چارلز تالیافرو" استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا و فیلسوف معاصر در مورد این موضوع که خصوصی شدن آموزش عالی می‌تواند تأثیری بر حوزه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی داشته باشد به خبرنگار مهر گفت: به لحاظ تاریخی آموزش و پرورش مورد حمایت عموم مردم بوده است.



وی افزود: آموزش و پرورش توسط سطوح و اقشار مختلف مردم مورد توجه بوده و این امر مختص به مکان خاصی نیز نبوده و در جاهای مختلف شاهد این موضوع بوده‌ایم.



مؤلف "تاریخ روح" یادآور شد: همچنین شاهد این موضوع نیز بوده‌ایم که امر آموزش و پرورش توسط نهادهای خصوصی نیز پیگیر و دنبال می شده است. دانشجویان نیز برای تحصیل در چنین نهادهای آموزشی شهریه و پول نیز پرداخت می کردند.



وی در ادامه تصریح کرد: برای نمونه در قرون میانه این موضوع که تنی از دانشجویان استادی را جهت تدریس استخدام کنند و به او شهریه بپردازند امری غریب نبوده است.



مؤلف "راهنمای آکسفورد درباره الهیات" تأکید کرد: در بسیاری از مدارس قدیمی در انگلستان و ایالات متحده آمریکا قبل و بعد از انقلاب آن در سال 1776، آموزش عالی عمومی نبوده است.



تالیافرو در ادامه افزود: اما خصوصی سازی به شکل کنونی موضوعی جدید است و در برخی جاها رو به رشد نیز بوده است. اما شاهد نوعی خصوصی سازی در چهار قرن پیش از میلاد مسیح و در یونان باستان بوده ایم.



وی تصریح کرد: خصوصی سازی آموزش عالی چالش مهمی برای علوم انسانی به شمار می رود. هر جامعه برای رشد و تعالی به رشد و شکوفایی علوم انسانی نیاز دارد.