جعفر کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انجمنها به عنوان بازوی عملیاتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب می شوند و اداره ارشاد باید نقش نظارتی و حمایتی خود را برای آنها داشته باشد و از بازوان اجرایی خودش که همان انجمنهای فرهنگی و هنری هستند بهره ببرد، چرا که بدون انجمنها نمی شود فعالیتهای فرهنگی و هنری را ادامه داد.

وی ادامه داد: در قالب انجمن نویسندگان و شعرا باید هم به مباحث حمایتی از هنرمندان این عرصه پرداخت و هم بحث آموزش را شکل جدی داد تا هنرمندان جوان و علاقه مندان بتوانند از آموزشهای لازم توسط پیشکسوتان اهل قلم برخوردار شوند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین تصریح کرد: شاگردانی که توسط پیشکسوتان این عرصه تربیت می شوند، می توانند تأثیر بیشتری در ارتقای فرهنگی و هنری شهرستان ورامین داشته باشند.

وی افزود: متأسفانه انجمن شاعران در شهرستان ورامین وجود ندارد و در عرصه نویسندگان داستان، رمان و ... نیز این انجمن وجود ندارد و لازم است که به سرعت، برای تأسیس انجمن نویسندگان و شعرای شهرستان اقدام شود.

آموزشهای ادبی برای تابستان 91 مدنظر است

کاظمی تأکید کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان، آموزش علاقه مندان موضوعی جدی و قابل تأمل است که باید در زمینه رمان، داستان، شعر و قالبهای دیگر ادبی به آنها پرداخت و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین برنامه های آموزشی متنوعی در این زمینه ها در این منطقه مدنظر دارد.

وی ادامه داد: در این کلاسهای آموزشی، از تجربیات پیشکسوتان عرصه قلم شهرستان بهره برده می شود و امید است که هم تأسیس انجمن نویسندگان و شعرای شهرستان ورامین و هم احیای مباحث آموزشی قالبهای ادبی بتوانند گام مهمی در جهت رشد و ارتقای فرهنگی و هنری شهرستان تاریخی و هنرخیز ورامین باشد.

اداره ارشاد به طور مستقیم نمی تواند کتاب خریداری کند

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین اظهار داشت: اداره ارشاد شهرستان به غیر از یک مورد خاص نمی تواند به طور مستقیم از ناشران و نویسندگان، کتابی خریداری کند.

وی در توضیح نحوه حمایت از نویسندگان در سالهای اخیر افزود: این حمایت در دو سه سال اخیر یا درست جا نیفتاده یا خیلی بد عنوان شده، ولی آنچه که تحقیق کرده و به آن رسیده ام، چیزی بر خلاف آن بوده که اتفاق افتاده است.

کاظمی ادامه داد: اینکه بتوان از نویسنده ای مبلغ بالایی کتاب خریداری کرد و از نویسنده دیگری نتوان حمایت کرد، موضوعی است که در منطقه اتفاق افتاده و شاید به ذائقه نویسندگان خوش نیامده و حتی محلی برای اختلاف شده بود.

نحوه خرید کتاب نویسندگان و ناشران

وی تصریح کرد: خرید کتاب توسط اداره ارشاد در دو قالب است که اولین آن، برگزاری مسابقه در قالب موضوعی خاص است که تحت عنوان کتابخوانی شکل بگیرد؛ این موضوع خاص در قالب طرح به اداره کل ارشاد استان ارائه می شود و در صورت تصویب اداره کل، تعدادی کتاب مورد نیاز که توسط نویسندگان نوشته شده، خریداری شده و در اختیار مردم قرار می گیرد.

سرپرست اداره ارشاد ورامین افزود: با توجه به نص قانون و عدم توان اداره ارشاد شهرستان برای ورود مستقیم به بحث خرید کتاب و نداشتن ردیفی در اعتبارات اداره برای خرید، انتظار خرید فوری کتابها توسط این اداره غیر ممکن است.

وی اضافه کرد: این کتابها باید به معاونت فرهنگی اداره کل ارشاد استان یا معاونت فرهنگی وزارت ارشاد معرفی شود و در صورت موافقت آنها، به تعدادی که خودشان تشخیص می دهند، از ناشران یا نویسندگان خریداری کنند.

کاظمی نحوه دیگر حمایت از نویسندگان و خرید کتابهای آنها را نقد و بررسی کتابها دانست و در تشریح این مورد، گفت: ابتدا شورایی بررسی می کند که این کتابها ارزش نقد و بررسی را دارد یا خیر؛ وقتی این شورا تشخیص داد که آن کتاب ارزش نقد دارد، فرمی تکمیل شده و به اداره کل ارشاد استان ارائه می شود که در این مورد، اداره ارشاد شهرستان می تواند تعداد محدودی کتاب برای نقد و بررسی، به طور مستقل خریداری کند.

وی افزود: اگر قرار باشد که این نقد و بررسی در سطح استان برگزار شود، اداره کل باید برای خرید کتابها اقدام کند تا بحث حمایت از نویسندگان به محلی برای گله گذاری تبدیل نشود.

سرپرست اداره ارشاد ورامین تأکید کرد: به هر حال این اداره، هر گونه اقدامی که برای حمایت از ناشران و نویسندگان و شعرا باشد، در مسیرهای قانونی و در حد امکان انجام خواهد داد.