ضربه سنگین حزب کارگر به رقبا / دو وعده مهم شهردار لندن پس از پیروزی

انتخابات شوراهای محلی و شهرداران پنجشنبه گذشته در بیش از 181 منطقه سه کشور ولز، اسکاتلند و انگلیس برگزار شد. دو حزب کارگر و محافظه کار انگلستان مبارزات خود را در این انتخابات بیشتر برای به دست آورن مقام شهرداری لندن آنهم در آستانه مسابقات المپیک 2012 متمرکز کرده بودند.

نتایج انتخابات شهرداری لندن نشان می دهد "بوریس جانسون" شهردار محافظه کار لندن با شکست "کن لیوینگستون" رقیب کارگر برای چهار سال دیگر در این سمت ابقا شد.

جانسون با کسب یک میلیون و 55 هزار رای، کن لیوینگستون را که 992 هزار و 273 رای را به خود اختصاص داده بود، شکست داد.

"جنی جونز" از حزب سبز، "کارلوس کورتیگلیا" از حزب ملی بریتانیا،" لورنس وب" از حزب استقلال بریتانیا، به همراه "سیوبهان بنیتا"، کاندیدای مستقل، از نامزدهای دیگر شهرداری لندن بودند.

با وجود پیروزی حزب محافظه کار در انتخابات شهرداری لندن، حزب کارگر توانست اکثر کرسی های شوراهای محلی را از خود کند و این یک پیروزی بزرگ برای این حزب و شکست سنگین برای حزب محافظه کار و حزب لیبرال دموکرات انگلیس بود.

جنی جونز از حزب سبز با کسب 98 هزار و 913 رای و شکست "برایان پادیک" ازحزب لیبرال دموکرات جایگاه سوم را به خود اختصاص داد و رقیبش با کسب 91 هزار و 774 رای در جایگاه چهارم قرار گرفت.

انتخابات شوراهای محلی و شهرداران تحت تاثیر برنامه های اقتصادی دولت و کسری بودجه انگلستان و تزلزل موقعیت کامرون، نخست وزیر بریتانیا قرار گرفت.

شهردار محافظه کار لندن در چهار سال گذشته نیز توانست با کسب یک میلیون و 168 هزار و 738 رای در برابر یک میلیون و 28 هزار و 274 رای توانست کن لیوینگستون را شکست دهد.

جانسون که برای اولین بار در سال 2008 به عنوان شهردار لندن انتخاب شد، از موقعیت خود در برابر رقبایش دفاع کرد.

شهردار محافظه کار لندن پس از پیروزی درمیان هوادارانش وعده برگزاری هرچه باشکوه تر بازیهای المپیک وافزایش خدمات رفاهی برای انگلیسی ها را داد.

جانسون به دلیل طرح های ابتکاری وقابل توجه خود برای خیابانهای لندن درچهار سال گذشته که ایده آن را ازخیابانهای فرانسه گرفت، توانست انگلیسی ها را تا حدودی راضی نگاه دارد.

یکی از شهروندان لندن هردو کاندیدای اصلی انتخابات را مثل هم خواند و گفت: کن لیوینگستن که خیلی هم پیر است، قبلا شهردار و بوده و کارنامه اش معلوم است. بوریس جانسون هم برای من مثل یک جک است و تلاش کرد تا به رهبری حزب محافظه کار برسد و وضعیت شهر لندن برای او مهم نیست.

البته با وجود پیروزی حزب محافظه کار در انتخابات شهرداری لندن، حزب کارگر توانست اکثر کرسی های شورای شهر لندن را از خود کند و این یک پیروزی بزرگ برای حزب "اد میلی باند" رهبر حزب مخالف کارگر بود.

حزب کارگر با کسب صدها کرسی در شوراهای محلی ضربه سنگینی را به حزب محافظه کار و حزب لیبرال دموکرات انگلیس زد که این موضوع نشان دهنده افزایش نارضایتی ها از عملکرد حزب حاکم بریتانیا است.

حضور 32 درصدی واجدان شرایط پای صندوق های رای انتخابات شوراهای محلی و شهرداران انگلیس پاسخ دندان شکن مردم به حزب حاکم بود که نگرانی سران بریتانیا را به همراه داشته است .

حزب کارگر با پیروزی چشمگیرتوانست نزدیک به نیمی از کرسی های شوراها را درانگلستان و ولز به دست آورد و کنترل شورای شهرهایی چون برمینگام و کاردیف را در اختیار گیرد.

طبق نتایج اعلام شده، حزب کارگر دو هزار و 158 کرسی از 5 هزار کرسی به رای گذاشته شده و حزب محافظه کار هزار و پنج کرسی و حزب لیبرال دموکرات 431 کرسی را به خود اختصاص دادند.

همچنین شهرداران دو شهر لیورپول و سالفورد که با رای مستقیم مردم انتخاب شدند، از اعضای حزب کارگر بودند.

تصویر از راست به چپ: "بوریس جانسون" شهردار محافظه کار لندن در کنار "کن لیوینگستون" از حزب کارگر

کن لیوینگستون نیز پس از انتشار نتایج آرا با اشاره به پیروزی حزب کارگر در اکثر نقاط کشور گفت: هنگام شمارش آرا در چهاردهمین و آخرین منطقه انتخاباتی لندن، نتایج انتخابات هنوز نامشخص بود و رقابت های انتخاباتی تنگاتنگ بود.

وجود مشکلات فنی در سیستم شمارش آرای الکترونیکی و قطع برق در یکی از سه مرکز شمارش آرا باعث شد تا اعلام نتایج آرا تا بعد از ظهر به طول بینجامد.

از سوی دیگر تنها مردم بریستول و دانکستر به طرح گذاشته شده در همه پرسی رای مثبت دادند که از مردم 11 شهر خواسته شده بود در این باره که آیا مایل به انتخاب یک شهردار کل در سال جاری هستند، نظر دهند.

رسانه های غربی حضور 32 درصدی واجدان شرایط در پای صندوق های رای شوراهای محلی و شهرداران پاسخ دندان شکن مردم به حزب حاکم انگلیس خواندند که نگرانی سران بریتانیا را به همراه داشته است.