افزایش 32 درصدی صادرات در کردستان/ طرح شبنم در استان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پورنگ بیان کرد: بر اساس آمار اعلامی از سوی گمرکات استان در فروردین ماه سال جاری بالغ بر یک میلیون تن کالا به ارزش 72میلیون دلار از مرزهای استان به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 32 و از لحاظ ارزش 31 درصد رشد نشان می دهد.

وی گفت: بیشترین میزان صادرات در این مدت بالغ بر 96 هزار و 553 تن کالا به ارزش 67 میلون دلار از طریق مرز باشماق به کشور عراق صورت گرفته است.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود: نگاهی به آمار پرونده های قاچاق در فروردین سال جاری نشان می دهد در مدت یاد شده، تعداد 42 فقره پرونده قاچاق به ارزش 336 هزار و 862 دلار تشکیل شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 91 درصد کاهش نشان می دهد که این شیب نزولی نشان از کاهش میزان مبادلات قاچاق از طریق مرزهای غیر رسمی استان است.

طرح شبنم برای پنج گروه کالایی در کردستان اجرا می شود

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: در سال جاری و همزمان با سراسر کشور طرح شبنم برای پنج گروه کالایی در استان کردستان اجرا می شود.

فریبرز دهقان با اشاره به اینکه با اجرای طرح شبنم، امکان قاچاق کالا وجود ندارد، اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح آشنایی بیشتر مردم با کالاهای قاچاق و شناسایی کالاهای قاچاق به ویژه واردات در پنج گروه کالایی، حمایت از تولیدات داخلی، کمک به اقتصاد کشورمان و بهره مندی واحدهای صنفی از خدمات پس از فروش است.

وی با بیان اینکه مردم می توانند از طریق بارکد دو بعدی که روی کالاهای وارداتی نصب می شود از اصالت کالای مورد نظر خود اطمینان پیدا کنند، ادامه داد: بارکد دو بعدی که از طریق سامانه های الکترونیکی برای هر کالا مختص خود همان کالا نصب می شود و هر وارد کننده کالا با مراجعه به سازمان صنعت معدن و تجارت و نمایندگی استانی می تواند کالا را شناسایی و بارکد مربوط به همان کالا را دریافت کند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان عنوان کرد: پنج گروه کالایی لوازم خانگی و صوتی و تصویری، موبایل و رایانه، لوازم آرایشی و بهداشتی، مکمل‌های دارویی و غذایی، تجهیزات پزشکی و اسباب بازی را شامل می شود.

دهقان در پایان یادآور شد: در صورت تکرار عرضه کالای قاچاق، واحدهای صنفی موظف به پرداخت جریمه نقدی معادل دو تا 10 برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی می شوند.

ایجاد مکانی مناسب برای مجامع امور صنفی از ضروریات است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان در نشست مشترک با روسای اتحادیه ها و مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی شهرستان سنندج گفت: اصناف و بازاریان کردستان یکی از پاک ترین و شریف ترین اقشار جامعه هستند که همواره یارو یاور مسئولان دولت و نظام بوده اند و همیشه مسئولان به مانند ستونی محکم بر توان این عزیزان تکیه زده است.

سیروس شاه غیبی افزود: ایجاد مکان مناسب و در خور شان مجامع امور صنفی به عنوان هسته اصلی مدیریت و ساماندهی اصناف یکی از ضروریات است و این سازمان با تمام توان در حال بررسی و کمک به مجامع امور صنفی برای تامین مکان مناسب و آبرومند برای این قشر زحمتکش است.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اصناف و بازاریان استان در امر اجرای هر چه بهتر طرحهای پایان سال 90 افزود: خوشبختانه استان کردستان در سطح کشور با اجرای درست این طرحها در رتبه سوم یا چهارم قرار دارد و میزان رضایت مندی جامعه نیز در حد بسیار خوبی قرار داشت.