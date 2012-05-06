  1. ورزش
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۱۷

هفته سی و چهارم بوندس‌لیگا/

بردهای پرگل دورتموند و بایرن مونیخ/ کلن سقوط کرد و هرتابرلین به پلی‌آف رفت

بردهای پرگل دورتموند و بایرن مونیخ/ کلن سقوط کرد و هرتابرلین به پلی‌آف رفت

هفته پایانی رقابت‌های بوندس‌لیگا شب گذشته با برگزاری 9 دیدار همزمان پیگیری شد که طی آن تیم‌های بایرن مونیخ، دورتموند و بایرلورکوزن مقابل حریفان خود به برتری‌های پرگل رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این چارچوب بایرن مونیخ با نتیجه 4 بر یک از سد کلن گذشت و به این ترتیب سقوط کلن به دسته پایین‌تر قطعی شد. دورتموند نیز با نتیجه 4 بر صفر فرایبورگ را شکست داد.

دیشب همچنین هرتابرلین 3 بر یک از سد هوفنهایم گذشت. هرتابرلین با این پیروزی یک شانس بزرگ دیگر خواهد داشت تا برای بقا در بوندس‌لیگای یک بجنگد. آنها برای ماندن در بوندس‌‍لیگا باید در دیدار پلی‌آف به مصاف تیم سوم بوندس‌لیگای 2 بروند که یکی از سه تیم فورتونا دوسلدورف، پادربورن و یا سن پائولی خواهد بود.

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته بوندس‌لیگا به شرح زیر است:
* دورتموند 4 - فرایبورگ صفر
* هانوفر 2 - کایزرسلاترن یک
* هرتابرلین 3 - هوفنهایم یک
* نورنبرگ یک - بایرلورکوزن 4
* اشتوتگارت 3 - ولفسبورگ 2
* وردربرمن 2 - شالکه 3
* کلن یک - بایرن مونیخ 4
* ماینتس صفر - مونشن گلادباخ 3
* آوگسبورگ یک - هامبورگ صفر

جدول رده بندی:
1- دورتموند 81 امتیاز (قهرمان)
2- بایرن مونیخ 73 امتیاز
3- شالکه 64 امتیاز
4- مونشن گلادباخ 60 امتیاز
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16- هرتابرلین 31 امتیاز (پلی آف)
17- کلن 30 امتیاز (سقوط کرد)
18- کایزرسلاترن 23 امتیاز (سقوط کرد)

کد مطلب 1594561

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