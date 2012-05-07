قیمت مسکن در همدان بیداد می کند/ خرید خانه با یک خانه پول!

به گزارش خبرنگار مهر، اگر سری به بنگاههای معاملات ملکی در نقاط مختلف همدان بزنید به سادگی وضعیت نامناسب بازار رهن و اجاره و خرید مسکن را درک خواهید کرد .

براساس آخرین اطلاعات دریافتی در شهر همدان هم اکنون قیمتها در برخی مناطق شهر تقریبا یکسان شده و تفاوت چندانی بین مناطق جنوبی، شرقی یا حواشی شهر همدان دیده نمی شود و جالب تر اینکه قیمت هر متر زمین با کاربری مسکونی در شهر همدان کمتر از یک میلیون و 200 هزار تومان نیست!

از سوی دیگر این امر موجب شده تا این امکان از مستاجران گرفته شود که نتوانند با توان درآمدیشان به انتخاب محل زندگی خود بپردازند، در واقع قیمت اجاره بهای مسکن با آنچه که توسط برخی مسئولان این حوزه گفته می شود کاملا تناقض دارد و بر اساس مشاهدات صورت گرفته هم اکنون بهای یک خانه 70 متری برای رهن و اجاره در همدان رقمی معادل 20 تا 25 میلیون است که تاکنون مسئولی پاسخگوی این گرانیها نبوده است .

خرید مسکن در همدان آرزو شده است

اگر شما هم از جمله کسانی هستید که در به در به دنبال اجاره یک خانه‌ یا ‌آپارتمان در شهر همدان هستید با ما هم عقیده خواهید بود که وضعیت فعلی آن گونه ای نیست که با دخل و خرج مردم به ویژه قشر متوسط و زیرخط فقر بخواند .

علاوه بر این، بی قاعدگی در قیمت فروش و اجاره بها باعث شده است مسکن در همدان به آرزویی دور از دسترس تبدیل شود.

طبق اظهارات یکی از شهروندان علاوه بر نوساناتی که قیمت مسکن دارد در همدان تناسب قابل قبولی نیز بین مسکن و قیمت آن احساس نمی شود.

احمد یاوری افزود: با توجه به این که قیمت مسکن با معیار موقعیت جغرافیایی آن برآورد می شود گاهی بین قیمت فروش و امکانات و متراژ مسکن تناسبی وجود ندارد.

یاوری گفت: با هزینه های خوراک و پوشاک و هزینه های جنبی در زندگی، خرید مسکن با شرایط کنونی محال است.

قیمت هر متر زمین مسکونی در همدان شش میلیون تومان!

وی با تاکید بر اینکه گرانی مسکن که از تورم اقتصادی موجود نیز متاثر شده است، اضافه کرد: قیمت هر متر زمین در همدان حداقل یک میلیون و 200 هزار تومان است که در مناطق بالای شهر تا شش میلیون تومان نیز فروخته می شود.

یاوری با اشاره به اهمیت توجه بیشتر ارگانهای نظارتی در بحث فروش ابراز داشت: پیش از اینها وقتی مهاجرت از روستاها به شهرها انجام می شد اولین اتفاقی که می افتاد خرید مسکن توسط روستاییان بود اما امروزه به خاطر گرانی و کنترل کمرنگ قیمتها شهروندان بیشتر اجاره نشینند تا مالک.

با سرکشی به دفاتر املاک ومشاورین مسکن در سطح شهر همدان به خوبی نمایان می شود که نظارت کافی از سوی متولیان صورت نمی گیرد و موجران و مالکان آپارتمانها و خانه های مسکونی در بیشتر موارد به صورت دلخواه نرخ اجاره بها را تعیین می کنند .

تکمیل پروژه های مسکن مهر تنها چاره کار نیست

این درحالی است که تمام تلاش مسئولان استان همدان که در جلسات مختلف شورای تامین مسکن حاضر می شوند فقط و فقط در تکمیل پروژه های مسکن مهر و حل مشکلات و معضلات پیش روی آن در استان خلاصه می شود .

بر اساس اعلام نرخهای بنگاههای معاملات املاک در همدان یک واحد مسکونی 75 متری در بلوار مدنی همدان حداقل 89 میلیون تومان فروخته می شود و این متراژ واحد مسکونی در اطراف میدان بیمه تا 150 میلیون تومان نیز می رسد.

تامین مسکن برای جوانان در آستانه ازدواج به چالشی جدی تبدیل شده است

آنچه مسلم است اینکه در حال حاضر تامین مسکن برای جوانان در آستانه ازدواج و خانواده هایی که سرپرست آنها با دریافت حقوقی ثابت گذران زندگی می کنند به چالشی جدی تبدیل شده است به نحوی که در گفتگو با تعدادی از شهروندان همدانی این نکته به چشم می خورد .

یکی از شهروندان همدانی که از اوضاع حاکم بر بازار مسکن در همدان شاکی است در این خصوص اظهار داشت: متاسفانه هیچ معیار و قانون مدونی در جامعه برای قیمتگذاری املاک وجود ندارد.

درآمد ها کاهش و قیمت ها افزایش یافته اند

مهناز امامی افزود: پایین بودن سطح درآمد و بالا رفتن قیمت مسکن مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است .

یکی دیگر از شهروندان نیز با اشاره به اینکه در سالهای 81 و 82 قیمت هر مترمربع زمین در همدان 200 تا 250 هزار تومان بود گفت: در حال حاضر حداقل قیمت هر مترمربع زمین در منطقه ای متوسط در همدان یک میلیون و 500 هزار تومان است .

وی افزود: بارها دیده شده که نرخهای مختلف برای واحدهایی که متراژ یکسان و موقعیت یکسان دارند اعلام شده است .

دولت باید برای برطرف کردن مشکل مردم چاره اندیشی کند

یکی دیگر از بنگاهداران نیز در این خصوص با بیان اینکه دولت باید برای برطرف کردن مشکل مردم چاره اندیشی کند، گفت: مسئولان همه جا از ازدواج جوانان و ترغیب کردن آنها به این امر مقدس سخن می گویند غافل از اینکه جوان اگر مسکن نداشته باشد چگونه می تواند ازدواج کند .

وی افزود: من خودم روزانه شاهد هستم که دهها نفر برای اجاره مسکن مراجعه می کنند اما متاسفانه توان پرداخت آن را ندارند.

بر اساس اظهار نظر رئیس اتحادیه مشاوران املاک همدان، تورم و افزایش هزینه‌های ساخت و ساز از دلایل افزایش قیمت‌ مسکن در همدان است .

سناریوی رشد نرخ مسکن را نمی‌توان در شرایط کنونی انکار کرد

با این تفاسیر پرواضح است که سناریوی رشد نرخ مسکن را نمی‌توان در شرایط کنونی انکار کرد و شاید تاریخ اقتصادی، واقعیتهای موجود را به شیوه‌ای تازه به ثبت برساند .

نکته قابل تاملی که می تواند برای متولیان سروسامان دادن جوانان مهم باشد این است که جوان امروز با این بهای مسکن نمی تواند دوام بیاورد .

با یک حساب سرانگشتی روشن می شود که کوتاه آمدن جوان امروز در قبال غول های هفت سری چون مسکن و اشتغال مساوی است با افزایش تصاعدهای نرخ طلاق و ناهنجاریهای اجتماعی چون اعتیاد .

