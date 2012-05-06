دیدگاه آیت الله نوری همدانی درباره سفرهای مکرر به حج

به گزارش خبرنگار مهر، درآمدهای حاصل از سفر زائرین به مکه و مدینه یکی از اصلی ترین منابع درآمدی خاندان آل سعود به شمار می رود. از سوی دیگر نقش آل سعود در کشتار مسلمانان بحرین و قطیف و غیره و همکاری آشکار با دشمنان اسلام بر همگان مشخص است. در این شرایط، بیم آن وجود دارد که هزینه هایی که مردم مسلمان برای سفر حج می پردازند، منجر به تقویت دشمنان اسلام شود.

اینکه حکم شرعی سفر مکرر به حج (چه واجب و چه غیر واجب) به لحاظ شرعی چه حکمی دارد را خبرنگار مهر در استفتایی از دفتر آیت الله العظمی نوری همدانی جویا شده که در ادامه از نظر می‌گذرد.

پرسش: درآمدهای حاصل از سفر زائرین به مکه و مدینه یکی از اصلی ترین منابع درآمدی خاندان آل سعود به شمار می رود. از طرفی نقش آل سعود در کشتار مسلمانان بحرین و قطیف و غیره و همکاری آشکار با دشمنان اسلام بر همگان مشخص است. در این شرایط، اگر هزینه هایی که مردم مسلمان برای سفر حج می پردازند، منجر به تقویت دشمنان اسلام شود، حکم شرعی سفر مکرر به حج (چه واجب و چه غیر واجب) چیست(تأکید بر سفر مکرر است)؟

پاسخ: در شرائط فعلی سفر حج و یا عمره بلامانع است ولی اکیداً مؤمنین از خرجهای غیر ضروری در آن کشور خودداری کنند.