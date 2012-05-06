چلسی پاسخ انتقادات را داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی شنبه شب در دیدار نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی انگلیس با نتیجه 2 بر یک از سد لیورپول در ورزشگاه ومبلی گذشت و به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.

"روبرتو دی ماتئو" در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: ما فصل دشواری داشته‌ایم و انتقادات بسیاری متوجه تیم بوده است. اما بازیکنان در دیدار با لیورپول به همه نگون بختی‌هایی که تیم ما با آن مواجه بود پاسخ دادند. پاسخ ما در زمین بود. فوتبال همیشه بهترین راه است که شما توسط آن پاسخ انتقادات را بدهید.

بر پایه گزارش سان، "دیدیه دروگبا" با گلزنی در این دیدار تنها بازیکن تاریخ رقابت‌های جام حذفی فوتبال انگلیس شد که در چهار فینال گلزنی کرده است.

سرمربی چلسی در خصوص مهاجم ساحل عاجی این تیم گفت: دروگبا یک مهاجم تراز اول است.