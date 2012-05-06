800 دانشجو در کردستان در رشته علوم قضایی تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عطا قیصری شامگاه شنبه در مراسم جشن فارغ التحصیلی 141 دانشجوی علوم قضایی مرکز علمی کاربردی دادگستری کردستان، اظهار داشت: در حال حاضر در مجموع 800 دانشجو در این مرکز علمی و کاربردی در رشته های مرتبط با علوم قضایی تحصیل می کنند.

وی با اشاره به اینکه رشته علوم قضایی در استان کردستان در سال 88 شروع به جذب دانشجو کرده است، گفت: دانشگاه با دو رشته علوم ثبتی و خدمات قضایی و با جذب اولیه 154 دانشجو در دو شاخه پودمانی و کاردانی در سال 88 شروع به فعالیت کرده است و طی سه سال اخیر این رشته های افزایش یافته است.

سرپرست مرکز علمی و کاربردی دادگستری استان کردستان با اشاره به رشد کمی از لحاظ افزایش تعداد دانشجویان و تعداد رشته های تدریس شده در این مرکز دانشگاهی، اعلام کرد: در حال حاضر این دانشگاه حدود 800 دانشجو در پنج رشته کاردانی و دو رشته کارشناسی دارد.

وی افزود: رشته های تدریس شده در این مرکز شامل پنج رشته ترمی کاردانی، دستیار قضایی، علوم ثبتی و خدمات قضایی و رشته های کارشناسی نیز شامل علوم ثبتی و مشاوره در امور کیفری است.

قیصری تعامل و افزایش ارتباط مراکز قضایی با واحد استانی دانشگاه علمی کاربردی را در توسعه آموزش علوم قضایی موثر دانست و گفت: تعامل و افزایش آموزش علوم قضایی در پیشتاز کردن دانشجویان این رشته موثر است.

وی با اشاره به اینکه 72 نفر از دانشجویان فارغ التحصیل خانم هستند، اعلام کرد: 113 نفر از دانشجویان با شرکت در آزمون جامع فارغ التحصیل شدند و مابقیه بعد از شرکت در آزمون کارشناسی مدرک خود را اخذ می کنند.

سرپرست مرکز علمی و کاربردی دادگستری کردستان در پایان گفت: تعداد دانشجویان رشته علوم قضایی در کل با انتقالی و مهمان 851 نفر است.

در پایان علاوه بر اهدای مدرک فارغ التحصیلی از دو استاد و شش دانشجوی برتر این مرکز علمی و کاربردی در استان کردستان تقدیر شد.