نمایندگان اردبیل در توسعه استان متحد عمل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میرقسمت موسوی روز یکشنبه در دومین جلسه نمایندگان منتخب مردم استان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نگاه نمایندگان بخشی و منطقه ای نخواهد بود و نمایندگان منتخب پیمان بسته اند در رفع مشکلات استان با یکدیگر همکاری کنند.

وی حضور پر شور مردم در انتخابات مجلس نهم را غیر قابل توصیف دانست و از تلاش نمایندگان فعلی استان در مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.

همچنین در این جلسه که در خلخال برگزار شد هر یک از نمایندگان در حضور مسئولان این شهرستان مسائل و مشکلات استان را مطرح و مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست فرماندار خلخال وضعیت نامناسب جاده های ارتباطی این شهرستان را بزرگترین مشکل منطقه عنوان کرد.



عبدالهی ساخت تونل را در مسیر خلخال - گیلان ضروری دانست و خواستار توجه مسئولان بر اختصاص اعتبارات حوزه گردشگری خلخال شد.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی اتحاد و همدلی نمایندگان استان را در رفع مشکلات بسیار موثر و مهم خواند.

جلیل جعفری بنه مهار آبهای سطحی، رسیدگی به وضعیت جاده های ارتباطی و توجه به قابلیت های گردشگری خلخال را از برنامه های مهم در این شهرستان عنوان کرد.

همچنین نماینده منتخب مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس نهم با اشاره به کوتاه بودن فصل کاری در استان برلزوم تسریع در جذب اعتبارات و کارهای عمرانی تاکید کرد.

منصور حقیقت پور معادن، زیرساختهای جنگلی و استعداهای طبیعی خلخال را ظرفیت مناسبی برای توسعه این شهرستان برشمرد.

نماینده منتخب مردم پارس‌آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی نیز بر توزیع عادلانه و افزایش سهم اعتبارات شهرستانها تاکید کرد.

حجت الاسلام حبیب اله برومند توجه به وضعیت راههای ارتباطی استان را ضروری خواند.

نمایندگان منتخب استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی همچنین در جلسه مشابهی در شهرستان کوثر راهکارهای توسعه این شهرستان را بررسی کردند.

فرماندار کوثر از عزم نمایندگان منتخب استان در مجلس شورای اسلامی در همدلی برای حل مشکلات همه مناطق استان قدردانی کرد.

رئیس ساداتی همچنین از وضعیت اعتبارات و طرحهای شهرستان کوثر گزارش داد و تسریع در اجرای شبکه پایاب سد گیوی، فاضلاب شهری، راههای روستایی و توسعه شبکه آبرسانی روستاها را نیازمند حمایت نمایندگان برشمرد.

با پایان جلسه، نمایندگان منتخب استان از سد کوثر و طرحهای در دست ساخت عمرانی و زیربنایی شهری این شهرستان بازدید کردند.