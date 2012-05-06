مذاکره با آمریکای قدرت طلب مصلحت نیست/ تدریس زبان ترکی در دانشگاهها

محمداسماعیل سعیدی صیح امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر و در ارزیابی برنامه های اقتصادی دولت گفت: دولت نتوانسته است انتظارات و خواسته های مردم در حوزه اقتصاد را محقق کند.

وی با اشاره به اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در جهت حمایت از مردم بوده است، افزود: با این حال در عمل اتفاقات دیگری افتاده و دولت در مسیر حرکت، دچار دست انداز شده است.

جانشین سابق فرمانده سپاه عاشورا اظهار داشت: مطالبه مردم این بود که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تورم کاهش یافته و ضمن مرتفع شدن مشکل بیکاری، سقف درآمد نیز افزایش پیدا کند ولی این اتفاق ها نیفتاده است.وی با بیان اینکه مجلس نیز در حاکم شدن چنین وضعیتی مقصر بوده، اظهار داشت: منافع مردم و کشور فدای دعواهای جناحی و سیاسی شده است.

این منتخب مردم تبریز همچنین با تاکید بر اینکه تبریز متناسب با جایگاه خود توسعه پیدا نکرده است، افزود: اغلب سرمایه گذاری ها در این کلانشهر با مزیت های نسبی آن همخوانی ندارد و عدم ایجاد اشتغال پایدار در آن، حاصل بی توجهی به مزیت های نسبی تبریز در امر سرمایه گذاری بوده است.

سعیدی اضافه کرد: در دهه پیشرفت و عدالت باید رعایت شدن عدالت، خود را در همه حوزه ها نشان دهد و حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز مستثنی نیستند.

توجه به مطالبه مردم مبنی بر تدریس زبان ترکی در مدارس آذربایجان

منتخب مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس نهم در بخش دیگری از این گفتگو در ارزیابی از کیفیت اجرای اصول 15 و 19 قانون اساسی، تدریس زبان ترکی در مدارس آذربایجان را جزو مطالبات مردم این منطقه بیان کرد و گفت: این مطالبه مردمی باید مورد توجه دولتمردان و نمایندگان مجلس قرار بگیرد.

سعیدی مصوبه تدریس زبان ترکی در دانشگاه ها را یادآور شد و افزود: این مصوبه موانع تدریس زبان ترکی را از میان برداشته اما عدم تحقق آن، به خاطر نبود استقبال از سوی دانشجویان بوده است.

وی گفت: در سال های گذشته حتی کرسی زبان ترکی در دانشگاه ها ایجاد شد اما دانشجویان انگشت شماری از آن استقبال کردند.

وی تاکید کرد: دولت و مسئولان باید توجه کنند که اگر بناست زبان ترکی در دانشگاه ها و مدارس تدریس شود باید انگیزه و رغبت هم در بین گروه های هدف ایجاد کنند.سعیدی به کم بودن منابع در دسترس زبان ترکی اشاره کرد و همکاری و مساعدت بیشتر مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی در چاپ، تکثیر و توزیع این منابع را خواستار شد.

رابطه با آمریکا به مصلحت نیست

جانشین سابق سپاه عاشورا در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص رابطه ایران و آمریکا گفت: بر اساس یک اصل پذیرفته شده، مادامی که آمریکا از خصلت ابرقدرتی خود فاصله نگیرد هر گونه رابطه با آن به ضرر ایران است مگر اینکه آن ژست را کنار بگذارد.

سعیدی گفت: هم اکنون هرگونه دم زدن آمریکا برای رابطه با ایران از موضع قدرت است و در این شرایط، مردم باعزت ایران اجازه نمی دهند پای مذاکره با کشوری بنشینیم که از موضع قدرت مذاکره می کند.

وی اظهار داشت: پایه تفکر لیبرال دموکراسی غرب و آمریکا دره خویی و ابرقدرتی است و مادامی که این تفکر تغییر پیدا نکند نمی توان صحبت از رابطه با آمریکا به میان آورد.احتمال تغییر قانون اساسی با تحقق نظام پارلمانی این منتخب مردم تبریز در مجلس نهم، هرگونه تغییر در قانون اساسی را نیازمند فرمان مقام معظم رهبری عنوان کرد و افزود: با طرح نظام پارلمانی و تحقق آن در انتخابات آتی ریاست جمهوری، باید قانون اساسی دستخوش تغییر شود.

مجلس در استفاده از ابزارهای نظارتی خود مختار است

سعیدی درباره سوال و یا استیضاح رئیس جمهور هم گفت: مجلس در استفاده از تمام ابزارهای نظارتی خود مختار است ولی نباید در دام بازی های سیاسی گرفتار شود.این منتخب مردم تبریز در مجلس نهم گفت: اختلاف های بین مجلس و دولت باید قبل از رسانه ای شدن و جریحه دار شدن افکار عمومی مورد حل و فصل قرار بگیرد ولی در مرحله بعدی مجلس مختار است که از ابزارهایی که در اختیار دارد استفاده کند.

وی تاکید کرد: نباید در استفاده از این ابزارها گرفتار بازی های سیاسی شد بلکه باید منافع مردم را در نظر گرفت.