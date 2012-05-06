نگرانی ایران از امضای پیمان همکاری راهبردی امریکا و افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در پاسخ به سوالی درباره امضای پیمان استراتژیک آمریکا و افغانستان اظهارداشت : جمهوری اسلامی ایران مراتب نگرانی خود را از امضای پیمان همکاریهای راهبردی بین آمریکا و افغانستان اعلام می دارد . وجود ابهام در وضعیت آینده پایگاههای نظامی آمریکا در افغانستان و عدم شفافیت در نحوه وظایف امنیتی آمریکا از محورهای نگرانی ایران و کشورهای منطقه است .

مهمانپرست با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران معتقداست استقرار صلح و امنیت در افغانستان با خروج کامل نیروهای خارجی و تعطیلی پایگاههای نظامی و از طریق انجام گفتگوهای بین الافغانی در چهارچوب شورای عالی صلح امکانپذیر خواهد بود افزود: بر اساس امضای پیمان استراتژیک با آمریکا نه تنها مشکلات امنیتی افغانستان را حل نکرده بلکه همانند ده سال گذشته روند نا امنی و بی ثباتی در این کشور را تشدید خواهد کرد .

