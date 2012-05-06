افتتاح بیش از 33 هزار واحد مسکن مهر طی سال 91 در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی شنبه شب در جلسه شورای مسکن استان هرمزگان با اشاره به " افتتاح 33 هزار و 500 واحد مسکن مهر در استان هرمزگان تا پایان سال 91 " عنوان کرد: از این تعداد واحد مسکونی 19 هزار واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر، 10 هزار واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر و چهار هزار و 500 واحد در بخش بافتهای فرسوده به بهره برداری خواهند رسید.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی انجام شده این واحدها در چهار مرحله به بهره برداری خواهند رسید که در مرحله نخست آن 10 هزار و 500 واحد در خردادماه امسال با حضور یکی از مقامات عالی رتبه کشور افتتاح خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان افزود: در مرحله دوم حدود هشت هزار واحد در شهریور ماه و همزمان با هفته دولت و حدود پنج هزار و 200 واحد دیگر نیز آذرماه امسال به بهره برداری خواهند رسید.

زندیه وکیلی اظهار داشت: در مرحله آخر نیز 9 هزار و 800 واحد مسکونی همزمان با دهه فجر در استان هرمزگان به بهره برداری خواهند رسید و قبل از پایان دولت دهم نیز تمامی طرحهای مسکن مهری که در این دولت آغاز شده به مردم تحویل داده خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به لزوم همکاری تمامی دستگاههای اجرایی برای احداث مسکن، بیان داشت: مسکن مسئله ای فرابخشی است و باید تمامی دستگاههای اجرایی به خصوص ادارات آب، برق و بانکها برای احداث آن کمک کنند تا هرچه زودتر این واحدهای مسکن مهر به اتمام برسند.