به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی محمدی در نشست خبری با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالای این استان در حوزه نفت،‌ گاز و پتروشیمی افزود: 8 درصد از ذخایر نفتی و گازی کشور در این استان وجود دارد و از طرف دیگر بوشهر به پارس شمالی نزدیک است که این منطقه دارای نفت سنگین و به جهت بهره برداری از این منابع در حال آماده سازی است.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس با بیان اینکه بوشهر 350 کیلومتر مرز ساحلی دارد، اظهار داشت: علاوه بر این جزیره خارک در نزدیکی این استان قرار دارد که به عنوان بزرگترین پایانه کشور حدود 95 درصد نفت خام از این جزیره صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه با توجه به این شاخص‌ها لازم است تا به این استان توجه ویژه‌ای صورت گیرد، خاطرنشان کرد: به منظور اهمیت حوزه نفت، ‌گاز و پتروشیمی جشنواره دانایی خلیج فارس را برگزار کردیم.

محمدی از تدوین سند بین‌المللی پارک خلیج فارس خبر داد و افزود: در این سند زمینه‌هایی برای ارتباط با کشورهای هند، آسیای جنوب شرق و آمریکای جنوبی فراهم می‌شود.

اعطای جایزه بین‌المللی خلیج فارس

محمدی از اعطای جایزه‌ای با عنوان جایزه خلیج فارس خبر داد و گفت:‌این جایزه در سطح بین‌المللی و به افرادی که فعال در حوزه علم و فناوری باشند اعطا می‌شود.

وی ادامه داد: با مکاتباتی که با وزارت امور خارجه، یونسکو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شد امیدواریم بتوانیم از سال آینده این جایزه را به افراد واجد شرایط اعطا کنیم.

راه اندازی مرکز دیتای خلیج فارس

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس با اشاره به ایجاد مرکز دیتا و اطلاع رسانی خلیج فارس در بوشهر یادآور شد: با راه اندازی این مرکز تلاش می‌شود تا کلیه اسناد و مدارک مرتبط با خلیج فارس در این مرکز سندسازی و ذخیره شود. علاوه بر این در تلاش هستیم تا اطلس یا دانشنامه خلیج فارس را تدوین کنیم. این اطلس حاوی مطالبی چون ظرفیت‌های خلیج فارس، زیست شناسی خلیج فارس و ظرفیت‌های خلیج فارس می‌باشد.

برگزاری کنفرانس امنیت غذایی

محمدی برگزاری کنفرانس امنیت غذایی را از دیگر اقدامات این پارک نام برد و خاطرنشان کرد: در سال 2013 قرار است با همکاری برخی کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه کنفرانسی در زمینه امینت غذایی برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه این کنفرانس در بوشهر برگزار می‌شود، اضافه کرد: این کنفرانس همچنین مورد استقبال وزارتخانه‌های بهداشت و امور خارج قرار گرفته است.

آغاز تولید فرآورده‌های جلبک دریایی

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس با توجه به پتانسیل‌های پوشش گیاهی بوشهر افزود: در حال حاضر 250 گونه جلبک ماکروسکپی در این استان وجود دارد. این گیاهان می توانند در تولید بایومس و تولید سوخت‌های زیستی قابل استفاده باشند.

وی از همکاری این پارک با سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی خبر داد و یادآور شد: با امضای تفاهمنامه‌ای با سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی پایلوت تولید ریزجلبک‌ها در بوشهر آغاز می‌شود.

محمدی همچنین با اشاره به وضعیت آب و هوایی این منطقه اظهار داشت: بوشهر از جمله مناطقی است که به دلیل دارا بودن روزهای آفتابی زیاد قابلیت تولید ریزجلبک‌ها را دارد.

ایجاد دهکده دانایی بوشهر

رئیس پار ک علم و فناوری خلیج فارس با اشاره به اقدامات این پارک در زمینه توسعه فعالیت‌های علمی و فناوری گفت: یکی از وظایف پارک‌های علم و فناوری این است که با اتخاذ برنامه‌های منسجم تلاش کند تا مراکز دانشگاهی و صنعتی در یک سایت ویژه مستقر شوند.

وی ادامه داد: در این راستا پارک فناوری خلیج فارس با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سایت ویژه علم و فناوری با عنوان دهکده دانایی بوشهر راه اندازی کرده است.

محمدی محل این دهکده را جزیره عباسک نامید و ادامه داد: در این دهکده 4 منطقه فعال در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، سلامت، دانشگاه و تولید سوخت‌‌های زیستی در نظر گرفته شده است.

به گفته وی جزیره عباسک در 25 کیلومتری بوشهر قرار دارد که توسط کانال آبی از بوشهر جدا شده.

وی همچنین یادآور شد: شرکت‌های دانش بنیان با استقرار در این دهکده می‌توانند از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی استفاده ‌کنند.