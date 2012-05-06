ابوالفضل نوروزی، سرپرست رادیو گفتگو در پاسخ به این سئوال که با توجه به شعار سال رادیو "تحول در محتوا" این شبکه رادیویی چه برنامه‌هایی در دستور کار دارد؟ به خبرنگار مهر گفت: در ارتباط با ایده‌های نو و تحول در محتوا چند کار انجام دادیم. برای برنامه‌های مختلف شورای تحقیق تشکیل دادیم و هر دو ماه یکبار در این شورا موضوع‌ برنامه‌ها را مشخص می‌کنیم و آخرین تحولات حوزه مربوطه را رصد می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: در شورای سردبیری بخش سوژه‌ها و ایده‌ها را گذاشتیم تا بتوانیم محتوا را تقویت کنیم و به کیفیت برنامه‌ها افزوده شود. همچنین ارتباط بیشتر با کارشناسان برقرار می‌کنیم. علاوه بر آن ظرفیت کارشناسان مجری را تقویت می‌کنیم و تحقیق و پژوهش برای موضوع‌ها بیشتر از گذشته انجام می‌شود. به هر حال برای رسیدن به ایده‌های نو و تقویت محتوا پله پله میسر می‌شود و ما هم در این باره تلاش خود را می‌کنیم.

وی درباره برنامه‌های این شبکه رادیویی در نمایشگاه کتاب گفت: موضوع کتاب به عنوان یک کالای فرهنگی قابل بررسی است، چرا که جریان نخبه کشور آن را دنبال کرده و به عنوان دغدغه به آن نگاه می‌‌کنند. به همین دلیل رادیو گفتگو تلاش کرده تا با تهیه و پخش برنامه‌های متنوع به این موضوع بپردازد.

نوروزی در ادامه افزود: برنامه "سبوی سخن" به عنوان مجله فرهنگی علاوه‌بر اطلاع‌رسانی از نمایشگاه کتاب شامل بخش‌های متنوعی است. در بخش "رو در رو" تلاش داریم به دغدغه‌های کسانی که از نمایشگاه بازدید می‌کنند، بپردازیم. همچنین زحمات مسئولان نمایشگاه هم مورد بررسی قرار می‌دهیم.

سرپرست رادیو گفتگو اشاره کرد: بخش "تحلیل 25" شامل گفتگو و نقدهایی در حوزه جریان‌های فرهنگی در زمینه ادبیات داستانی، ادبیات روشنفکری و... است. علاوه‌بر آن در قالب گفتگو با نویسندگان به مشکلات نشر هم می‌پردازیم. در بخش "60 ثانیه" از زبان نخبگانی که امسال کتاب داشتند به معرفی آثار می‌پردازیم.

نوروزی با اشاره به اینکه امسال به بخش سرای اهل قلم به شکل جدی‌تر پرداختند، گفت: امسال به این بخش هم توجه بیشتری کردیم و برنامه‌های سرای اهل قلم هم اطلا‌ع‌رسانی می‌کنیم تا مورد توجه نخبگان قرار بگیرد.

وی درباره اینکه رادیو گفتگو در زمینه نمایشگاه کتاب تا چه حد جریان‌سازی کرده، توضیح داد: 20 روز قبل از برگزاری نمایشگاه کتاب فعالیت‌های ابتدایی وزارت ارشاد را مورد توجه قرار دادیم و در برنامه 45 دقیقه خبری به چگونگی نمایشگاه و ابعاد آن پرداختیم و با مسئولان نمایشگاه صحبت کردیم. همچنین در برنامه‌های "برداشت هفتم" و "پیدا و پنهان" هم به نمایشگاه کتاب پرداختیم. در مجموع تلاش کردیم به موضوع‌های حاد نمایشگاه بپردازیم.

سرپرست رادیو گفتگو در پایان افزود: امسال رادیو گفتگو سعی کرده دقیق‌تر و صریح‌تر به موضوع نمایشگاه کتاب بپردازد. ما در برنامه "گذر کتاب" که روزهای جمعه روی آنتن می‌رود و برنامه "قدم زدن با کلمات" هم به آخرین تالیف‌های نویسندگان می‌پردازیم. در مجموع پرداخت به موضوع کتاب و کتابخوانی در دستور برنامه‌های ما قرار دارد.