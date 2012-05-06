سازمان بهزیستی به تنهایی قادر به تامین نیازهای معلولان جامعه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رسول اکبرزاده صبح یکشنبه در جمع مسئولان توانبخشی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: پس از 5 سال فعالیت و پیگیری مستمر از تجارب سالیان سال تحقیق و تفحص، کنوانسیون جهانی حقوق معلولین در سال 1386 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه افزود: کشور ما هم با داشتن سابقه ای دیرینه در امر دفاع از حقوق حقه انسانها، در سال 1383 با تصویب قانون جامع حمایت از معمولان در راستای کمک و یاری معمولان در این کشور، قدمهایی خوبی برداشت.

اکبرزاده با اشاره به ویژگی های شخص معلول گفت: معمولا در اصطلاحات روزمره معلول به کسی گفته می شود که براثر ضایعات جسمی یا ذهنی، دچار آسیب های کارکردی در زندگی روزمره شده است.

وی تاکید کرد: قانون حمایت از معلولان در 16 ماده و 26 تبصره تنظیم و به تصویب رسیده است.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: اگر تمام دستگاهها در رعایت تمام بندها و ماده های این قانون دقت و تلاش داشته باشند، بی شک معلولان هیچگاه دچار مشکلی نخواهند شد.

اکبرزاده افزود: همه می دانیم که سازمان بهزیستی نمی تواند به تنهایی تمام نیازهای معلولان جامعه را تامین کند، لذا برای رفع مشکلات عدیده جامعه معلولان باید دستگاهها و سایر نهادهای با ما همراهی و همکاری داشته باشند.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر تنها 50 درصد از این قانون جامع حمایت از معلولان در کشور ما اجرا شده است و همین عامل باعث شده که مشکلات همچنان برای معلولان ما وجود داشته باشد.

وی افزود: براساس آمارهای سال 1378 سازمان بهداشت جهانی بیش از 12 درصد از جمعیت جوامع رو به توسعه را افراد معلول تشکیل می دهند در حالیکه در کشورهای صنعتی این رقم کمتر از 10 درصد است.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه در پایان گفت: در کشور ایران نیز، حدود سه درصد به نوعی دچار معلولیت‌های جسمی جزئی یا کلی هستند.