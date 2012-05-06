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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۰۷

محمودآبادی:

4 واحد آموزشی در سیرجان ساخته شد

4 واحد آموزشی در سیرجان ساخته شد

سیرجان - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش سیرجان از ساخت چهار واحد آموزشی طی سال گذشته در سیرجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمود آبادی عصر شنبه در همایش فرهنگیان سیرجان ضمن گرامیداشت هفته معلم گفت: فرهنگیان نقش بسزایی در تعلیم و تربیت فرزندان ایران اسلامی دارند.

وی با اشاره به ساخت چهار واحد آموزشی طی سال گذشته در سیرجان گفت: اعتبار دولتی صرف شده برای ساخت این واحدها 30 میلیارد ریال است.

این مسئول تصریح کرد: تعداد دو هزار دانش آموز در 50 کلاس واحدهای آموزشی مذکور مشغول به تحصیل هستند.

محمودآبادی با اشاره به تاثیر خیران در توسعه مدارس بیان داشت: طی سال جاری مبلغ پنج میلیارد ریال توسط خیران مدرسه ساز به این امر اختصاص یافت.

وی همچنین تعداد واحدهای آموزشی فعال سیرجان را 384 واحد عنوان کرد و افزود: 50 هزار دانش آموز در این مراکز به کسب علم و دانش می پردازند.

محمود آبادی با اشاره به وجود دو هزار و 700 بازنشسته در سیرجان اظهار داشت: در حال حاضر سه هزار و 300 فرهنگی در این شهرستان مشغول به کار هستند.

رئیس آموزش و پرورش سیرجان با اشاره به لزوم ورود دانش آموزان به عرصه جهاد علمی گفت: باید با پیشرفت در این زمینه باعث افتخار هر چه بیشتر نظام جمهوری اسلامی ایران شویم.


 
کد مطلب 1594655

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