4 واحد آموزشی در سیرجان ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمود آبادی عصر شنبه در همایش فرهنگیان سیرجان ضمن گرامیداشت هفته معلم گفت: فرهنگیان نقش بسزایی در تعلیم و تربیت فرزندان ایران اسلامی دارند.

وی با اشاره به ساخت چهار واحد آموزشی طی سال گذشته در سیرجان گفت: اعتبار دولتی صرف شده برای ساخت این واحدها 30 میلیارد ریال است.

این مسئول تصریح کرد: تعداد دو هزار دانش آموز در 50 کلاس واحدهای آموزشی مذکور مشغول به تحصیل هستند.

محمودآبادی با اشاره به تاثیر خیران در توسعه مدارس بیان داشت: طی سال جاری مبلغ پنج میلیارد ریال توسط خیران مدرسه ساز به این امر اختصاص یافت.

وی همچنین تعداد واحدهای آموزشی فعال سیرجان را 384 واحد عنوان کرد و افزود: 50 هزار دانش آموز در این مراکز به کسب علم و دانش می پردازند.

محمود آبادی با اشاره به وجود دو هزار و 700 بازنشسته در سیرجان اظهار داشت: در حال حاضر سه هزار و 300 فرهنگی در این شهرستان مشغول به کار هستند.

رئیس آموزش و پرورش سیرجان با اشاره به لزوم ورود دانش آموزان به عرصه جهاد علمی گفت: باید با پیشرفت در این زمینه باعث افتخار هر چه بیشتر نظام جمهوری اسلامی ایران شویم.



