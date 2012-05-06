مشهد مستاجرانش را در بهارستان شناخت/ کامل شدن ترکیب نمایندگان مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کریمی قدوسی و حجت‌الاسلام محمد حسین‌زاده بحرینی به ترتیب 195 هزار 380 و 188 هزار و 291 رای به جمع نمایندگان منتخب در دور اول پیوستند.

از میان 18 نماینده خراسان رضوی، 16 نفر در دور نخست انتخاب شدند ولی قطار انتخابات در مشهد در دور اول به مقصد نرسید و در این میان تنها امیر حسین قاضی زاده، نصرالله پژمانفر و سید هاشم بنی هاشمی به عنوان نمایندگان دور نهم از این کلانشهر مذهبی با کوله بار نمایندگی خانه ملت شدند.

عفت شریعتی و جواد آرین‌منش که سابقه حضور در دوره های هفتم و هشتم را در کارنامه خود دارند در دقیقه نود از این رقابت حذف و از ادامه حیات سیاسی خود در قالب نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی باز ماندند.

در بین نمایندگان منتخب مردم مشهد دو چهره جدید به چشم می خورد که قبل از این سابقه نمایندگی را نداشته اند. پژمانفر و بحرینی نامزدهایی هستند که در این دوره با ارائه برنامه های خود توانستند گوی سبقت از رقیبان خود که چهره های شاخصی نیز بودند ربوده و فرصت خدمتگزاری در این دوره را از آن خود کنند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مردم این حوزه انتخایبه 424 هزار و 766 رای به صندوق های رای ریختند که از نظر مشارکت نسبت به مرحله اول 6 درصد بیشتر بود.

محمد غفاری با بیان اینکه با پایان گرفتن شمارش آرای حوزه انتخابیه مشهد و کلات دو نماینده باقی مانده این حوزه در دومین مرحله برگزیده شدند اعلام کرد: با اتمام انتخابات مرحله دوم مشهد و کلات فهرست 18 نفره نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی تکمیل شد.

وی با تاکید بر اینکه در این دوره از انتخابات شاهد هیچ‌گونه تخلف تاثیرگذاری در برگزاری انتخابات نبودیم اظهارکرد: جرم انتخاباتی در حوزه انتخابیه مشهد روی نداد و تنها چند مورد تخلف تبلیغاتی توسط برخی از کاندیداها انجام شد که شامل تبلیغات در ساعات ممنوعه، ارسال پیامک ها و رعایت نکردن اندازه پارچه های تبلیغی و تبلیغات در فضای مجازی بود که با تذکر حل و فصل شد.

وی بیان کرد: از تمام امکانات موجود استفاده شد تا انتخاباتی سالم و شفاف در مشهد برگزار شود که با حضور گسترده مردم و اعلام نتایج برگ زرین دیگری در پرونده مردم و مجریان این دوره از انتخابات ثبت شد.

غفاری بیان کرد: مردم ولایت‌مدار ما نشان دادند که با تمام توان در راه حفظ مصالح نظام اسلامی ثابت قدم بوده و به آن وفادارند و در این راه از برداشتن هیچ قدمی فرو گذار نیستند.

رئیس ستاد انتخاباتی ضمن تبریک به نمایندگان منتخب، از شهروندان مردم و کلات به خاطر حضور گسترده و منظم در پای صندوق های رای تقدیر کرد و افزود: یک بار دیگر نقشه های دشمنان نظام که منتظر کاهش مشارکت مردم در انتخابات بودند با حضور پرشورو نشاط مردم در سراسر کشور و همچنین مشهد نقش بر آب شد.

به هر روی امروز پس از یک جدال سخت انتخاباتی سرنوشت مجلس نهم در حوزه انتخابیه مشهد و کلات با راهیابی دو نماینده دیگر مشخص و پرونده این دوره از انتخابات نیز برای چهار سال دیگر بسته شد.

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گزارش: زهرا طوسی