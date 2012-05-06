به گزارش خبرنگار مهر، اتابک جعفری صبح روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل شرکت آب منطقه ای سمنان با اعلام اینکه حجم بارندگی های امسال در استان سمنان نسبت به سال گذشته 36 درصد افزایش یافته است گفت: این بارندگی های مناسب، موجب تغذیه سفره های زیرزمینی در استان سمنان شده است.

وی جمع آوری آبهای سطحی و نزولات آسمانی در استان کویری سمنان را مهم دانست و افزود: در این خصوص چندین سد از جمله مجن، کالپوش و تویه دروار در حال ساخت است.

جعفری با اشاره به وجود 30 طرح تغذیه مصنوعی در استان سمنان اظهار داشت: تمامی این طرحها بر اثر بارندگی ها تغذیه شده اند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان ظرفیت این طرحها را هفت میلیون و 500 هزار مترمکعب اعلام کرد.

98 درصد آب مورد نیاز استان سمنان از سفره های زیرزمینی تامین می شود

جعفری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اینکه چند درصد آب مورد نیاز در استان سمنان از سفره های زیرزمینی برداشت می شود، اظهار داشت: 98 درصد از آب مورد نیاز در استان سمنان از سفره های آب زیرزمینی برداشت می شود.

وی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده در استان سمنان، 90 درصد از آب های زیرزمینی در بخش کشاورزی مصرف می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان ادامه داد: این عامل، بیانگر این است که کشاورزی در این استان وابستگی زیادی به آب زیرزمینی دارد و تنها 10 درصد باقیمانده در بخش شرب و صنعت مصرف می شود.

جعفری تصریح کرد: آب های زیر زمینی یکی از منابع اصلی تامین کننده آب مردم در مناطق آب و هوای خشک و نیمه خشک است.

