  1. سیاست
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۳۲

لاریجانی:

بررسی اصلاح طرح سوال از رئیس جمهور سه شنبه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد

بررسی اصلاح طرح سوال از رئیس جمهور سه شنبه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد

لاریجانی در پاسخ به اخطار کواکبیان مبنی بر اینکه طرح سوال از رئیس جمهور که در شورای نگهبان رد شده است باید در دستور کار مجلس قرار بگیرد، گفت: این طرح سه‌شنبه در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در تذکری گفت: اشکالاتی که شورای نگهبان به مواد 196 و 197 طرح اصلاح سوال از رئیس جمهور گرفته است باید در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در جواب کواکبیان گفت: این طرح سه شنبه در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

همچنین کواکبیان نیز در مورد بخشنامه رئیس جمهور در مورد نیروهای شرکتی گفت: این اصل 138 قانون اساسی معطل مانده در حالی که مجلس نظر دیگری در موضوع دارد و نظر دولت چیز دیگری است که البته نظر مجلس درست است.

لاریجانی در پاسخ به این اخطار کواکبیان گفت: هنوز مجلس اظهار نظری در این خصوص نکرده و نظرش را نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر چندی پیش رئیس جمهور در مورد شروط ماندن خدمتی‌ها در بازار کار اعلام کرد همه نیروهای شاغل در دستگاه‌های دولتی که از طریق خدمتی‌ها جذب شده‌اند مشمول مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی هستند.

طبق این ابلاغیه همه قراردادهای نیروهای شرکتی فعال در دستگاه‌ها از طریق شرکت های خدماتی مشمول مصوبه دولت در زمینه لزوم تبدیل قرارداد از غیر مستقیم به مستقیم هستند و باید هرچه سریعتر این کار صورت پذیرد و در صورت عدم انجام در مورد کارگران تخلف محسوب می‌شود.

این ابلاغیه رئیس جمهور مورد اعتراض نمایندگان مجلس قرار گرفت که رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در صحن علنی مجلس گفت: مجلس هنوز در این خصوص اظهار نظری نکرده است و به زودی در این زمینه تصمیم گیری می‌کند.

کد مطلب 1594692

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها