مغز متفکر 11 سپتامبر پس از 11 سال متهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا و شبکه راشا تودی، محاکمه "خالد شیخ محمد" مغز متفکر حملات 11 سپتامبر و چهار مظنون دیگر این پرونده روز گذشته پس از 11 سال در یک دادگاه نظامی آمریکایی در پایگاه دریایی خلیج گوانتانامو آغاز شد و این افراد رسما متهم شناخته شدند.

محاکمه مظنونان حادثه 11 سپتامبر به مدت سه ساعت به طول انجامید. خالد شیخ محمد به همکاری با "اسامه بن لادن" رهبر سابق القاعده برای انجام این حمله و آموزش هواپیما ربایان در افغانستان و پاکستان متهم است.

پنتاگون اعلام کرد که اعضای قربانیان حادثه 11 سپتامبر و 60 تن از اصحاب رسانه در دادگاه محاکمه مظنونین حادثه 11 سپتامبر شرکت داشتند.

راشاتودی نیز گزارش داد که در صورت گناهکار شناخته شدن مظنونین حادثه 11 سپتامبر این افراد اعدام می شوند. مظنونین این حادثه وکلای تسخیری را ماموران دولت آمریکا خوانده و از پذیرفتن و صحبت کردن با آنها اجتناب ورزیدند.

خالد در مدت سه سال اول بازداشت خود شکنجه های مختلفی را تجربه کرد که یکی از شایعترین آنها شکنجه با روش غرق مصنوعی بود.

وی در این سه سال 183 بار با روش غرق مصنوعی تحت شکنجه قرار گرفت تا بازجویان به این نکته پی ببرند که آیا القاعده درصدد انجام حملات مشابهی همچون 11 سپتامبر هست یا خیر .

در صورت اعدام خالد، این برای نخستین بار در یک قرن اخیر خواهد بود که عامل یک فاجعه انسانی که فقط در ظرف کمتر از یک روز دو هزار و 973 نفر را به کشتن داد محاکمه می شود.

خالد شیخ محمد در سال 1964 در کویت از یک پدر و مادر پاکستانی به دنیا آمد. وی در سنین جوانی به اخوان المسلمین ملحق شد و در دانشکده کشاورزی داکوتای شمالی در رشته مهندسی مکانیک مشغول به تحصیل شد.

وی سابقه مبارزه با نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان به همراه مجاهدین این کشور را دارد . وی برای اولین بار در سال 1987 در افغانستان با "بن لادن" رهبر سابق القاعده دیدار کرد.

به نوشته دیلی تلگراف، در سال 1998 و یا اوایل 1999 بن لادن طرح حمله به برج های تجارت جهانی در نیویورک را تایید کرد و خالد شیخ مسئول انتخاب افراد برای انجام این حملات شد و در امر ربایش هواپیماهایی که خود را در تاریخ 11 سپتامبر 2001 به برجها کوبیدند کمک شایانی کرده بود.

علاوه بر این، خالد به انجام حملات در انگلیس، تلاش برای انفجار یک هواپیما در مسیر پاریس به میامی و همچنین پاکستان و بالی نیز متهم است. وی در مارس 2002 به یک ساکن سابق شهر بالتیمور دستور داده بود تا با پوشیدن جلیقه ای انتحاری "پرویز مشرف" رئیس جمهوری سابق پاکستان را ترور کند.

خالد شیخ در یکی از وحشتناک ترین اقدامات خود اقرار کرده که سر "دانیل پیرل" یک روزنامه نگار آمریکایی را که در کراچی و توسط القاعده ربوده شده بود، از تن جدا کرده است.