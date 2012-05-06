48 روز از سال تولید ملی گذشت اما دولت کاری نکرد

مسعود دانشمند در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه با تمرکز بر توانمندسازی تولید نباید شعاری برخورد کرد، گفت: متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که مصاحبه و سخنرانی و توصیف اهمیت تولید ملی، تنها کاری است که برخی انجام می‌دهند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: رونق تولید داخلی و خودکفایی ملی را به عنوان والاترین آرمان اقتصادی دانست و افزود: اگر برنامه‌ریزی در خصوص حمایت از تولید ملی وجود نداشته باشد، به چیزی جز سخنرانی و جملات زیبا دست نخواهیم یافت؛ چنانچه در حال حاضر بیش از یک ماه از آغاز سال جدید می‌گذرد؛ ولی هنوز اقدام عملیاتی در این رابطه صورت نگرفته است.

تقسیم کار ملی برای حمایت از تولید

دانشمند با اشاره به تدبیر مقام معظم رهبری در انتخاب شعار امسال، تقسیم کار ملی در رسیدن به این هدف را ضروری دانست و تصریح کرد: تولید ملی خوب و از ضروریات اقتصاد ملی است اما وقتی شعار سال توسط مقام معظم رهبری به این موضوع اختصاص می‌یابد؛ به این معنا است که تمام امکانات کشور باید برای حمایت و تقویت از تولید بسیج شود.

وی اظهار داشت: در این میان تمامی قوا، سازمان‌ها و ارگان‌ها باید تلاش کنند و موانع کسب و کار را بردارند تا بازده و امنیت سرمایه بالاتر رود و سرمایه جذب شود.

شش مشکل اساسی تولید

دانشمند، قیمت تمام‌شده بالا و کمبود نقدینگی را از جمله مشکلات اصلی بخش تولید در کشور عنوان کرد و افزود: این مشکلات سبب شده تا بخش تولید کشور قادر به استفاده از تمام ظرفیت خود نباشند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران معتقد است: اگر بخواهیم از تولید، کار و سرمایه حمایت کرده و شغل ایجاد کنیم؛ چاره‌ای جز اصلاح فضای کسب و کار نداریم؛ این در شرایطی است که به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قیمت تمام‌شده تولیدات به دلیل استفاده از تکنولوژی فرسوده به بالاتر از استانداردهای جهانی رسیده است؛ به گونه‌ای که تولید ایرانی قابل رقابت با محصول مشابه خارجی نیست.

دانشمند نوسانات نرخ ارز را از دیگر عوامل افزایش قیمت تمام‌شده تولید دانست و اضافه کرد: بخش تولید در بسیاری از عوامل تشکیل دهنده قیمت همچون افزایش دستمزدها و نوسانات نرخ ارز نقشی ندارد.

حمایت متمرکز مختص تولیدات با ارزش افزوده بالا

وی با بیان اینکه اولویت‌ها در تولید باید مشخص و حمایت‌های لازم بر اساس اولویت‌بندی صورت گیرد، گفت: اقدام به تولید تمامی کالاها و نیازمندی‌های جامعه با هیچ منطق اقتصادی صحیح نیست و موجب اتلاف منابع ملی می‌شود؛ بر همین اساس نظام تعرفه‌ای و سایر مکانیزم‌های حمایتی نیز باید متمرکز به تعداد محدودی از فعالیت‌های تولیدی باشد که در آنها دارای ارزش افزوده مطلق و یا بالاترین سطح ارزش افزوده نسبی هستیم.