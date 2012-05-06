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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۵۶

سعیدی:

200 نفر از مربیان قرآنی رفسنجان تجلیل شدند

200 نفر از مربیان قرآنی رفسنجان تجلیل شدند

رفسنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان گفت: طی مراسمی 200 نفر از مربیان و معلمان قرآنی در رفسنجان مورد تقدیر قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سعیدی عصر شنبه در همایش تجلیل از مربیان و معلمان قرآنی گفت: یکی از مهم ترین اهداف ما حمایت از فعالان قرآنی و تربیت نیروهای تاثیرگذار در این زمینه است.

وی با اشاره به اینکه قرآن و دستورات الهی باید در تمام زندگی ما جاری و ساری باشد افزود: قرآن چراغ راه بشریت است و انسان را به مقام قرب الهی نزدیک می کند.

سعیدی با اشاره به اینکه قرآن سرشار از نکات آموزشی و آموزنده است بیان داشت: آموزه های قرآنی را باید از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم.

این مسئول ادامه داد: ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه اسلامی به ویژه در بین نسل های جوان و نوجوان جامعه اسلامی ضروری است که در این راستا دستگاه های فرهنگی وظیفه مهمی بر عهده دارند.

در پایان این مراسم 200 نفر از معلمان و مربیان قرآنی رفسنجان تجلیل شدند.

کد مطلب 1594728

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