200 نفر از مربیان قرآنی رفسنجان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سعیدی عصر شنبه در همایش تجلیل از مربیان و معلمان قرآنی گفت: یکی از مهم ترین اهداف ما حمایت از فعالان قرآنی و تربیت نیروهای تاثیرگذار در این زمینه است.

وی با اشاره به اینکه قرآن و دستورات الهی باید در تمام زندگی ما جاری و ساری باشد افزود: قرآن چراغ راه بشریت است و انسان را به مقام قرب الهی نزدیک می کند.

سعیدی با اشاره به اینکه قرآن سرشار از نکات آموزشی و آموزنده است بیان داشت: آموزه های قرآنی را باید از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم.

این مسئول ادامه داد: ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه اسلامی به ویژه در بین نسل های جوان و نوجوان جامعه اسلامی ضروری است که در این راستا دستگاه های فرهنگی وظیفه مهمی بر عهده دارند.

در پایان این مراسم 200 نفر از معلمان و مربیان قرآنی رفسنجان تجلیل شدند.