کانال دیپلماتیک اسلام آباد واشنگتن؛ کریدور پهپادهای آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت خارجه پاکستان حملات روز گذشته هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به وزیرستان شمالی را که باعث کشته شدن 10 نفر شد، محکوم کرد.

وزارت خارجه پاکستان این حملات را غیرقانونی خواند که حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را نقض می کند و در تضاد با قوانین بین المللی است.

وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که موضوع حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا از طریق کانال های دیپلماتیک در اسلام آباد و واشنگتن مورد بررسی قرار می گیرد.

شبکه تلویزیونی "اکسپرس" پاکستان گزارش داد که صبح امروز شنبه در پی حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به وزیرستان شمالی در شمال غرب این کشور دست کم 10 نفر کشته و یک فرد دیگر زخمی شد.

چهار پهپاد آمریکا یک منزل مسکونی را در وزیرستان شمالی در مرز با افغانستان مورد هدف قرار دادند و به دلیل نگرانی درباره افزایش حملات نیروهای امداد و نجات با تاخیر به محل سانحه اعزام شدند.

این دوازدهمین حمله موشکی از ابتدای سال جاری تاکنون در پاکستان بود و در این مدت 93 نفر کشته شدند.

خبر دیگر اینکه مقامات پاکستانی اعلام کردند 16 عضو گروه تحریک طالبان از جمله چهار سرکرده این گروه روز گذشته در منطقه قبیله نشین کورام سلاح های خود را زمین گذاشته و به پروسه صلح پیوستند.

اعضای گروه تحریک طالبان به حملات علیه نیروهای محلی و غیرنظامیان اعتراف کرده اما در عین حال تاکید کردند از این به بعد چنین حملاتی را محکوم می کنند.