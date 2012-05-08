به گزارش خبرنگار مهر، رقابت پنجم تیم‎های پتروشیمی بندرامام و فولاد ماهان اصفهان در مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور تعیین کننده دومین تیم راه یافته به مرحله نهایی این مسابقات خواهد بود.

مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به صورت 3 از 5 برگزار می‏شود. فولادماهان میزبان دو دیدار نخست این مرحله بود که نتیجه هر دو دیدار را هم به سود خود تمام کرد. بازیکنان پتروشیمی نیز در هر دو دیدار سوم و چهارم این مرحله که برگزاری آن را بر عهده داشتند، برنده از زمین بازی خارج شدند تا رقابت این دو تیم برای تعیین فینالیست به دیدار پنجم کشیده شود.

این دیدار ساعت 17 روز چهارشنبه در سالن اندیشه بندرامام برگزار می‎شود. پیش از این مهرام با از یپش روبرداشتن دانشگاه آزاد در مجموع سه بازی، به مرحله نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور صعود کرده بود.

ابتدا قرار بود دیدار پنجم تیم‎های فولاد ماهان و پتروشیمی بندرامام روز دوشنبه برگزار شود اما با تصمیم مسئولان فدراسیون بسکتبال این بازی به روزپنجشنبه موکول شد. اما برگزاری بازی در این روز هم بنا به درخواست مسئولان تیم پتروشیمی به علت درگیر بودن سالن برای برگزاری مراسم ویژه روز زن، لغو شد و انجام آن به یک روز زودتر موکول شد.