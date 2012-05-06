بی ثباتی در مدیریت منابع طبیعی ایلام/ دو سرپرست در سه ماه!

به گزارش خبرنگار مهر، در اواخر سال 90، یحیی میرزایی به عنوان سرپرست اداره کل منابع طبیعی استان ایلام منصوب شد و از عبداالرضا بازدار به عنوان مدیر قبلی این سازمان تقدیر شد.

از آن لحظه به بعد بازدار به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام منصوب شد.

ولی در حالی که کمتر از سه ماه از حکم سرپرستی میرزایی در اداره کل منابع طبیعی استان ایلام می گذرد اما روز گذشته طی حکمی از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور دکتر رضا احمدی به عنوان سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام انتخاب شد.

این رفت و آمدها در حالی رخ می دهد که مسئولان رده بالا به جای پرداخت به موضوعات مهم نابودی درختان بلوط به تغییر دائم مدیریتها می پردازند.