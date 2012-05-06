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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۲۰

بی ثباتی در مدیریت منابع طبیعی ایلام/ دو سرپرست در سه ماه!

بی ثباتی در مدیریت منابع طبیعی ایلام/ دو سرپرست در سه ماه!

ایلام - خبرگزاری مهر: بعد از تغییر مدیریت منابع طبیعی استان ایلام در اواخر سال 90 و انتصاب سرپرست، بعد از سه ماه دوباره یک سرپرست جدید برای این اداره منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اواخر سال 90، یحیی میرزایی به عنوان سرپرست اداره کل منابع طبیعی استان ایلام منصوب شد و از عبداالرضا بازدار به عنوان مدیر قبلی این سازمان تقدیر شد.

از آن لحظه به بعد بازدار به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام منصوب شد.

ولی در حالی که کمتر از سه ماه از حکم سرپرستی میرزایی در اداره کل منابع طبیعی استان ایلام می گذرد اما روز گذشته طی حکمی از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور دکتر رضا احمدی به عنوان سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام انتخاب شد.

این رفت و آمدها در حالی رخ می دهد که مسئولان رده بالا به جای پرداخت به موضوعات مهم نابودی درختان بلوط به تغییر دائم مدیریتها می پردازند.

کد مطلب 1594745

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