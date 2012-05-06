اجرای قطعه موسیقی توسط بازیگران/ سمندریان کادوی تولد گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در جشن شب بازیگر خانه تئاتر که با حضور چهره‌های تئاتری و بازیگران تئاتر برگزار شد، از نصرت‌الله زمان‌پور، محمدرضا زندی و طیبه سنایی به عنوان فعالان عرصه تئاتر شهرستان تقدیر شد. آتش تقی‌پور در زمان اهدای هدایا به محمدرضا زندی گفت: زمانی آقای زندی فیلمنامه‌ای با نام "خون‌بست" را نوشته بود که به پیشنهاد من به بنیاد فارابی ارائه دادیم. بعد از چند روز نویسنده را خواستند و گفتند که پایان فیلمنامه را تغییر دهد.



وی ادامه داد: زندی قبول نکرد که انتهای فیلمنامه را تغییر دهد. کسی که در بنیاد بود از زندی خواست یک کپی از فیلمنامه را در اختیار بنیاد بگذارد و وقتی زندی قبول نکرد به ما گفت که چند ساعت دیگر برای دریافت فیلمنامه برویم. بعدها فیلمی از روی فیلمنامه محمدرضا زندی ساخته شد و زندی دستش به جایی بند نبود تا از خود دفاع کند. این نوعی دزدی بود و اینگونه استعدادها از بین می‌روند.



در ادامه این برنامه مانی رهنما هنرمند عرصه موسیقی علاوه‌بر اجرای دو قطعه موسیقی، اجرای قطعه موسیقی "بی‌بی دل" را به هنرمندان تئاتر تقدیم کرد. اجرای نمایشی با کارگردانی هوشمند هنرکار نیز از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

سپس مجید بهرامی به همراه مهدی مظاهری روی صحنه آمدند. مهدی مظاهری که از شاعران جوان معاصر است، بخش اعظمی از هزینه‌های درمانی بهرامی را متقبل شده بود. مظاهری ضمن خواندن غزلی از خود با اشاره به نامناسب شدن شرایط برای انجام کارهای بدیهی توسط انسان‌ها گفت: متأسفانه شرایط به گونه‌ای شده که انسان‌ها برای انجام کارهای بدیهی توقع قدرددانی ویژه دارند. این هزینه روزی آقای بهرامی بود به خاطر دل پاکی که دارد.



بهرامی در ادامه با اشاره به اینکه دو سال پیش مبتلا به سرطان خون از نوع حاد شده بود گفت: به لطف خدا و کمک مسئولان و مردم توانستم سلامتی خود را به دست بیاورم.



کاظم هژیرآزاد به‌عنوان نماینده انجمن بازیگران خانه تئاتر بیانیه این انجمن را در جشن بازیگر تئاتر قرائت کرد که در آن خواست‌های حداقل انجمن بازیگران خانه تئاتر چنین آمده بود؛ حذف ممیزی فراقانونی، شخصی و بی‌رویه از جامعه تئاتر. احترام به قرارداد تیپ که دستاورد چندین ساله جامعه تئاتر است. امنیت شغلی و تقسیم عادلانه کار و تولید و دستمزد. ایجاد قوانین بهتر در راستای تولید بهتر و بیشتر و احترام به تمامی هنرمندان حرفه‌ای تئاتر. شورایی شدن انتخاب مدیران مستقیم تئاتر با انتخاب آزاد جامعه تئاتری.



بهرام شاه‌محمدلو نیز به عنوان نماینده هیأت داوران به ارائه نکاتی در خصوص وضعیت بازیگری پرداخت و تأکید کرد: متأسفانه کیفیت بسیار پایین و افت شاخصی در مجموعه‌ کارها بود بخصوص در زمینه هنر بازیگری. امیدوارم این روند روز به روز رنگ و لعاب خود را از دست ندهد و کمرنگ نشود. مسأله مشکلات مالی یکی از دلایل مهم افت کیفی بازیگران در یک سال گذشته بوده است.



اهدای هدایایی از ابراهیم حقیقی و یک هنرمند نقاش به حمید سمندریان یکی از بخش‌های ویژه این مراسم بود. حقیقی عکسی متعلق به 40 سال پیش از حمید سمندریان را در زمان کارگردانی نمایش "ملاقات بانوی سالخوره" به وی هدیه کرد. طلادار هنرمند نقاش هم پرتره‌ای از سمندریان را به وی تقدیم کرد.



سمندریان از حضور چهره‌های مختلف در مراسم جشن بازیگر ابراز خوشحالی کرد و گفت: خواهشم از شما این است که اگر دوست دارید تئاتر نزج پیدا کند، ارزش تئاتر را با ادبیات کلامی و نمایش‌های چاپ شده تبلیغ کنید و ما را با هم و دیگران را با ما آشنا کنید. اگر این کار را کنید فرزندانتان در آینده از شما تشکر خواهند کرد.



هما روستا همسر حمید سمندریان نیز گفت: افتخار این را داشتم در کنار سمندریان هم خودم رشد کنم و هم عشق و گذشت در تئاتر را بیاموزم.



بخش پایانی این مراسم اختصاص به اهدای جوایز بازیگران برگزیده جشن بازیگر داشت. اجرای قطعه موسیقی برای بازیگری تئاتر توسط برخی از چهره‌های بازیگری از جمله برنامه‌های ویژه دیگر این مراسم بود.