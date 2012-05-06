کاپ اخلاق مسابقات فوتسال استان تهران به حوزه علمیه پرند رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال حوزه علمیه امام صادق(ع) شهر جدید پرند با سرپرستی حجت الاسلام مهدی بابائی مدیر حوزه در مسابقات فوتسال استان تهران کاپ اخلاق این دوره از مسابقات را کسب کرد.



مربیگری تیم فوتسال حوزه علمیه امام صادق(ع) پرند در این مسابقات را حجت الاسلام محمدنیا برعهده داشت.



سیدمهدی حسینی، ابراهیم عاشوری، حسن جانعلی ئی، محمد مسعودی، ناصر اکبری، ناصر مشهدی، مرتضی خلیلی، حسین عیسی بیگلو، یوسف رستمی و سعید بهاری اعضای تیم فوتسال حوزه علمیه امام صادق(ع) شهر جدید پرند را تشکیل می دادند.



تیم فوتسال حوزه علمیه امام صادق)ع) پرند در این مسابقات که با مشارکت مرکز خدمات حوزه های علمیه و شهرداری تهران برگزار شد، از بین تیمهای شرکت کننده مدال اخلاق تیم ها را کسب کند.



تیم فوتسال جامعه علمیه امیرالمؤمنین(ع) در این دوره از مسابقات مقام اول را به دست آورد و مرکز خدمات حوزه های علمیه استان تهران نیز دوم شد.