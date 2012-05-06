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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۵۸

زاده باقری:

خودباوری زنان توسعه کهگیلویه و بویراحمد را تسریع می کند

خودباوری زنان توسعه کهگیلویه و بویراحمد را تسریع می کند

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیویه و بویراحمد گفت: ایجاد روحیه خودباوری در میان زنان این استان موجب می‌شود کهگیویه و بویراحمد سریعتر در راه توسعه و تعالی گام بردارد.

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا زاده‌باقری صبح یکشبه در جمع خبرنگاران افزود: زنان ما در این استان به خودباوری بیشتری نیاز دارند زیرا می‌توانند با مشارکت در همه عرصه‌ها همراه با مردان در توسعه همه‌جانبه استان سهم داشته باشند.

زاده‌باقری تصریح کرد: یکی از معیارهای توسعه یافتگی تولید ملی می باشد که یک شاخص بسیار مهم و معیار پیشرفت در هر کشوری است.

وی افزود: تولید یعنی رونق بخشیدن به حرکت توسعه پایدار، گام برداشتن در مسیر خودکفایی، استقلال و آبادانی که در نهایت به شکوفایی و پویایی اقتصادی می‌انجامد از این رو  زنان می‌توانند پیشتاز حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی باشند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یادآور شد: وجود زنان سرپرست خانوار در این استان و حمایتی که باید از این زنان انجام شود، یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های ماست.

وی با اشاره به فرا رسیدن هفته زن و برنامه های پیش بینی شده برای این هفته عنوان کرد: مهم‌ترین برنامه ما تجلیل از بانوان نخبه عشایری و روستایی است که در روزهای 21 تا 23 اردیبهشت ماه سال جاری در گچساران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1594756

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