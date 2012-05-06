تجلیل از تولیدکنندگان در نماز جمعه/ موانع تولید رفع شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا تقوی صبح یکشنبه در گردهمایی منطقه ای ائمه جمعه 19 استان کشور در مجتمع نفت محمودآباد با تشریح خصوصیت حاکمیتی نماز جمعه اظهار داشت: نماز جمعه یک رسانه حاکمیتی بوده و مردم آن را شکل می دهند.

وی افزود: اگر جماعتی نباشند نماز جمعه ای نخواهد بود و نماز جمعه به حاکمیت مرتبط بوده و به مردم و امام جمعه حلقه وصلی داشته که مردم را با حاکمیت پیوند می زند و محل انتقال آن مصلی نماز جمعه است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به اینکه رسانه ها افکار عمومی را شکل می دهند، تصریح کرد: افکار عمومی بسیار فرهنگ ساز و تاثیرگذار است.

تقوی با بیان اینکه رسانه ها در امیدبخشی و نومیدی جامعه و توسعه فرهنگی اجتماعی جامعه نقش آفرین هستند، یادآور شد:

رسانه های بیگانه فقط امیدها را نشانه رفته و تلاش می کنند ملت از نظام و آرمانها و اندیشه های امام و رهبری قطع امید کنند.

وی گفت: نماز جمعه به عنوان یکی از جریانهای سازنده همیشه نقش آفرین بوده است، افزود: این رسانه تریبون حاکمیت بوده و سیاست های حاکمیت را تبیین می کند.

تقوی با اشاره به با نامگذاری سال 91 از سوی رهبری به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: در این سال می خواهیم، گفتمان ها را حول شعار به سمت مردم سامان دهیم.

وی با سنگین خواندن رسالت نماز جمعه در برهه کنونی، گفت: نماز جمعه باید به مفهوم واقعی کلمه آگاهی بخشی کند و سطح دانش مردم را افزایش دهد و شعار را تبلیغ و تحلیل و تشریح تحلیل علل خبری را صورت دهد.

وی افزود: نهاد نماز جمعه در حوزه فرهنگ سازی، پیام رسانی، تبیین، تفسیر و تحلیل باید نقش آفرین باشد.

تولید ملی سبب امنیت ملی می شود

تقوی در ادامه با اشاره به اینکه امنیت ملی در سایه اقتدار ملی ایجاد می شود و منافع ملی در پرتو امنیت محقق خواهد شد، افزود: با تولید، نیازهای جامعه تامین و سبب حفظ ارزشها می شود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه تولید تداوم وجود حیات انسان است و در جهت رفاهیات و نیازها امری پسندیده و نیکو است، افزود: تولید چون سبب ایجاد قدرت ملی می شود بسیار ارزشمند است.

وی یادآور شد: کشورهای جهان با قدرت تولید خود با دنیا صحبت می کنند، تولید موجب افزایش قدرت و افزایش اعتماد به نفس می شود.

تقوی با اشاره به اینکه تولیدکننده به اعتماد به نفس رسیده است، تصریح کرد: تولید به واسطه اینکه در متن خود فرهنگی را حامل است فرهنگ ساز است و در پشت هر تولیدی تفکری وجود دارد.

تقویت گفت: تولیدی قابل قبول است که نیازهای منطقی جامعه را تامین کند و آن کیفیت باید به شدت مورد توجه قرار گیرد. باید تلاش کنیم کیفیت تولیدات داخلی را افزایش دهیم و مصرف حامل های انرژی را کاهش دهیم.

وی افزود: تولید نباید تولیدات دیگر را تلف و انرژِی ها را از بین ببرد. در تولید باید توجه به حقوق دیگران داشته باشیم تا به تبدیل محیط زیست تبدیل نشود.

تقوی با اشاره به اینکه تولید باید در چارچوب معیارهای شرعی باشد، اظهار داشت: تولید باید متناسب سیاست ها و مصالح نظام اسلامی باشد.

وی با اشاره به اینکه برای رفع موانع تولید باید بینش ها اصلاح، از سرمایه گذاران تجلیل و آنان را جذب کنیم، افزود: باید از سرمایه گذار حمایت تا مشکل بیکاری کشور رفع شود.

وی گفت: نماز جمعه باید بستر سرمایه گذاری را فراهم و ذهنیت های های منفی نسبت به سرمایه گذار توسط نماز جمعه رفع شود.

تقوی با تاکید بر اینکه پیچ و خم های قانونی در سرراه تولید باید رفع شود، اظهار داشت: تولیدگران و سرمایه گذاران در نماز جمعه شناسایی و نیازهای منطقه را به مسئولان بازگو کنند.