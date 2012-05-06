به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که خبرنگاران رسانههای مختلف اعم از صدا و سیما، مطبوعات و خبرگزاریهای گوناگون شامگاه شنبه با حضور در باشگاه صبا منتظر مربیان تیم های فوتبال صبای قم و مس کرمان بودند اما خبری از ابراهیم قاسم پور سرمربی تیم فوتبال مس کرمان نشد.
این در حالی است که در تمام بازیهای خانگی قبل صبای قم، سرمربی صبای قم و تیم میهمان آنها در هفتههای مختلف لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور، در نشست خبری پیش از بازی حاضر شده و به سئوالات خبرنگاران پاسخ میدادند اما این بار سرمربی تیم میهمان یعنی تیم فوتبال مس کرمان در نشست خبری حضور پیدا نکرد تا گلایه خبرنگاران را به دنبال داشته باشد اما خبرنگاران که معمولا انسانهایی بی ادعا هستند و مربیان همواره این قشر را مورد بی مهری قرار میدهند، باز هم خواستار احترام مربیان به آنها شدند.
الزام مربیان به حضور در نشست خبری در لیگ یازدهم
به این نکته نیز باید توجه داشت که نشستهای خبری با تاکید کنفدراسیون فوتبال آسیا به کشورهای عضو در لیگ حرفهای این قاره، از امسال توسط تیمهای حاضر در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور و پیش از برگزاری دیدارهای هر هفته برگزار می شود.
برای همین منظور و با توجه به اینکه بازی تیم های فوتبال صبای قم و مس کرمان امروز در دیداری از هفته سی و سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار میشود، قرار بود طبق اعلام باشگاه صبا، مربیان دو تیم از ساعت 19 شنبه در دفتر باشگاه صبا پاسخگوی سئوالات خبرنگاران رسانههای مختلف باشند که ابراهیم قاسم پور سرمربی تیم مس کرمان در این نشست غیبت کرد.
تضییع وقت و حقوق خبرنگاران
توجیه نماینده تیم مس کرمان در تشریح دلیل غیبت ابراهیم قاسمپور در نشست خبری پیش از برگزاری بازی صبا و مس کرمان رفتن این مربی به زیارت عنوان شد در حالی که قاسم پور میبایست به خبرنگاران احترام می گذاشت و با توجه به اینکه از زمان برگزاری این نشست با خبر بود، زمان دیگری را برای برگزاری دیگر برنامه های تیمش در نظر می گرفت اما به نظر می رسد تا وقتی که سازمان لیگ برتر نسبت به این موضوع برخوردی نمی کند، این سریال نه تنها در این بازی و این هفته لیگ برتر بلکه در سایر بازیهای لیگ برتر ادامه داشته باشد.
تمجید خبرنگاران از سرمربی صبای قم
عبدالله ویسی سرمربی تیم فوتبال صبای قم در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل مس کرمان حضور یافت و بدین ترتیب مورد تقدیر اصحاب رسانه قرار گرفت.
سرمربی تیم فوتبال صبای قم در این نشست خبری شرکت کرد و به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد و از آمادگی کامل تیمش برای شکست تیم فوتبال مس کرمان در این دیدار حساس خانگی و تلاش برای کسب سه امتیاز این دیدار خانگی خبر داد.
با حضور نیافتن درکنفرانس خبری/
قاسمپور برای دومین بار به خبرنگاران قمی بیتوجهی کرد
قم - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال مس کرمان در ادامه سریال بی توجهی مربیان تیمهای لیگ برتر به نشستهای خبری، در کنفرانس پیش از بازی تیمش با صبای قم حاضر نشد تا بعد از مسابقه ای که سرمربی داماش گیلان بود و این کار را انجام داد، برای دومین بار به خبرنگاران قمی بی توجهی کرده باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که خبرنگاران رسانههای مختلف اعم از صدا و سیما، مطبوعات و خبرگزاریهای گوناگون شامگاه شنبه با حضور در باشگاه صبا منتظر مربیان تیم های فوتبال صبای قم و مس کرمان بودند اما خبری از ابراهیم قاسم پور سرمربی تیم فوتبال مس کرمان نشد.
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