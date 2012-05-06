لزوم اجرایی شدن طرح دولت الکترونیک در کرج برای کاهش حجم ترافیک

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده با تاکید بر توسعه زیر ساخت های ارتباطی به عنوان، مهمترین راهکار برای فراهم کردن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، اظهارداشت: فراهم آوردن این مهم نقش اساسی در حل مسائل ترافیکی در شهرها به ویژه کلان شهرهای کشور دارد.

وی در تعریفی از شهر الکترونیک، گفت: شهر الکترونیکی شهری است که شهروندان آن بتوانند از خدمات الکترونیکی ارائه شده که بخش زیادی از آن باید به صورت آنلاین ارائه شود، در تمام مدت شبانه روز بدون محدودیت مکانی، با شیوه ای مطمئن و ایمن بهره مند باشند.

این مسئول اظهارداشت: یکی از مهمترین سازمان ها در تحقق بخشیدن به اهداف شهر الکترونیک، بانکداری الکترونیکی و خدمات گسترده آن است که امروزه در کشورمان شرایط آن با حضور قوی بانکهای خصوصی در صحنه بانکداری تاحدودی فراهم شده است.



آغاز فراخوان واگذاری غرف در بازار روزهای شهرداری کرج

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرج از آغاز اخذ اوراق فراخوان غرف در این سازمان خبر داد.



علیرضا عسگری در گفتگو با پایگاه خبری مدیریت شهری کرج با اشاره به استناد مفاد لایحه قانونی واگذاری اماکن، میادین و غرفه ها و اجرای ماده 4 آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه 01/11/74 هیات وزیران عنوان کرد: سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرج حق بهره برداری از بازار های روز تحت نظارت خود را به افراد توانمند و واجد شرایط را دارد.

این مسئول با توجه به مطلب ذکر شده ادامه داد:‌ افرادی که متقاضی دریافت اوراق غرف واگذاری هستند به دبیر خانه سازمان مراجعه کنند.



درآمد شهرداری در فروردین ماه سال جاری 20 درصد افزایش یافت

معاون اداری مالی شهرداری کرج از افزایش 20 درصدی درآمد شهرداری کرج در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبرداد.

مهرداد ترابیان با بیان این مطلب افزود: شهرداری کرج در فروردین ماه سال گذشته موفق به جذب 15 میلیارد تومان درآمد شد که این میزان درآمد در فروردین ماه سالجاری به 20 میلیارد تومان افزایش یافت.

وی با اشاره به تاثیر روزهای تعطیل اول سال بر جذب درآمدهای شهرداری، بیان کرد: با توجه به روزهای تعطیل این میزان رشد بودجه در سال جاری بسیار قابل ملاحظه و مطلوب است.

این مسئول، در توضیح جذب درآمدهای مناطق 12 گانه تحت پوشش مدیریت شهری کرج بیان کرد: بر اساس آمارها مناطق 7، 4 و 5 به ترتیب بیشترین آمار جذب درآمد در فروردین ماه سال جاری را داشته اند.



جشن بزرگ میلاد بانوی دو عالم برگزار می شود

مشاور شهردار و مسئول امور بانوان شهرداری کرج از برگزاری مراسمی به مناسبت میلاد بانوی دو عالم ویژه بانوان شاغل در شهرداری خبر داد.



طیبه حقیقت جو با تبریک فرا رسیدن میلاد ریحانه نبی اکرم(ص) افزود: زندگانی حضرت فاطمه(س) مشحون از ظرایف فروانی است که اوج آن در صحنه های سیاسی و اجتماعی متبلور می شود .



وی افزود : آنچه در همه ایام باید مورد توجه جامعه اسلامی قرار گیرد سیره و روشی است که ائمه طاهرین و در صدر آنان حضرت فاطمه (س)به آن تمسک جستند.

حقیقت جو عنوان کرد: قطعاً بهترین تمسک به حضرت فاطمه(س) توجه به دوران زندگی آن حضرت و روشی است که ایشان برای مبارزه با مشکلات ، چالشها و مصائبی که در دوران کوتاه زندگیش اتفاق افتاد ، اتخاذ کردند



ایستگاه 7 آتش نشانی کرج میزبان آتش نشانان داوطلب

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از برگزاری دروه های آموزش ایمنی در محل ایستگاه 7 با حضور داوطلبان خبر داد.

محمود امیریزدانی با اشاره به تدوین برنامه آموزشی آتش نشانان داوطلب در اردیبهشت ماه سال جاری اظهار داشت: با برنامه ریزی و تعامل حوزه معاونت آموزش و پیشگیری، برنامه آموزشی آتش نشانان داوطلب در ماه جاری اعلام شد.

وی افزود: با هدف ارتقا و ترویج فرهنگ ایمنی بین اقشار مختلف، آموزش عمومی ایمنی و آتش نشانی ویژه داوطلبین آزاد از 17 تا 19 اردیبهشت ماه سال جاری در محل ایستگاه 7 عملیاتی واقع در رجایی شهر، بلوار استقلال، جنب پاسگاه راهنمایی و رانندگی منطقه از ساعت 9 تا 12:30 با حضور داوطلبان آزاد و تدریس کارشناسان مربوطه برگزار می شود.



برگزاری بیش از 100 یادواره شهید

مشاور امور ایثارگران شهرداری کرج از برگزاری بیش از 100 یادواره شهید طی سال جاری خبر داد و گفت: تا پایان سال تمامی معابر اصلی و فرعی این کلانشهر به نام و تصویر شهدا مزین می شوند.

برزو کلانتری اظهار داشت: با هدف توسعه و ترویج فرهنگ شهادت و ایثار در جامعه به خصوص بین جوانان و نوجوانان همچنین حفظ جایگاه و شان شهیدان و زنده نگه داشتن یاد و خاطره این افراد از سوی حوزه امور ایثارگران شهرداری طی سال جاری اقدامات مختلفی از سوی مدیریت انجام می شود.

وی افزود: در این زمینه طی سال گذشته 80 یادواره شهید با همکاری پایگاه های مقاومت بسیج و امور مناطق شهرداری در مناطق 12 گانه این کلانشهر برگزار شد.

این مسئول عنوان کرد: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که در سال جاری نیز بیش از 100 یادواره شهدا در مناطق مختلف کرج به خصوص در نقاط محروم از سوی امور ایثارگران شهرداری برگزار شود.



موثر ترین لوایح از درون مسائل مطرح شده از سوی مردم استخراج می شوند

رئیس شورای اسلامی شهر کرج اذعان داشت: در بسیاری از موارد می توان از درون برخی مسائل مطرح شده از سوی مردم موثرترین و کارآمدترین لوایح را برای تصویب در شورای اسلامی شهر استخراج کرد.

محمود دادگو در حاشیه ملاقات مردمی با شهروندان منطقه 7 با اشاره به نقش مثبت و عملکرد این مجموعه خدمات رسان در رابطه با ارتباط گیری به موقع و موثر با شهروندان منطقه گفت: مدیر، معاونان و مجموعه مسئولان شهرداری این منطقه اهتمام ویژه ای در رفع مسائل ومشکلات شهروندی دارند و این مهم با توجه به نحوه خدمت رسانی منطقه به شهروندان امری ملموس و قابل مشاهده است.

وی با اشاره به نقش مردمی شورای اسلامی شهر در مدیریت شهری عنوان کرد: این نقش، جایگاه و مسئولیت شورا را در قبال شهروندان و خواسته های آنها بیشتر می کند.



وی، وفاق و همدلی شهروندان با مجموعه مدیریت شهری اعم از شورای شهر و شهرداری را مهم ارزیابی کرد و گفت: وجود این تعامل و وحدت رویه نقش بسزایی در مدیریت شهری و اداره هر چه کارآمدتر دارد.