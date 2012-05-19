هنر معاصر ایران در دانشگاه استنفورد آمریکا معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرزی شب گذشته (16 می 2012) با دعوت دانشگاه استنفورد آمریکا در یک نشست تحلیلی تخصصی درمورد هنر ایران سخنرانی کرد و به معرفی هنر معاصر کشور پرداخت.



وی گفت: برای شناخت هنرمعاصر ایران باید تاریخ آن را شناخت و توجه داشت که روند تکامل نقاشی در ایران از زمانی بسیار دور آغاز می‌شود. این هنرمند با اشاره به کشفیات بدست آمده از غارهای لرستان و آثار به جای مانده از نقاشی مانوی در منطقه طورفان چین سیر تحول نقاشی تا وقوع انقلاب مشروطه در ایران را بررسی کرد و پس از آن به معرفی مدرسه کمال‌الملک و تاثیر آن در تغییر رویکرد هنر نقاشی در ایران پرداخت. همچنین بررسی روند نقاشی نوگرا پیش و پس از انقلاب 57 در ایران بخش دیگری از سخنرانی فرامرزی را به خود اختصاص داد.



فرامرزی در ادامه هنر ایران را پس از دهه 1380 خورشیدی واجد سیر تکاملی متفاوتی دانست و گفت: با برگزاری اکسپوی 1383 زمینه تحرک اقتصادی در عرصه هنر نقاشی کشور بوجود آمد و به این ترتیب هنر نقاشی ایران به بازار جهانی متصل شد و نقطه شروع مهمی برای اقتصاد هنر ایران بوجود آمد.



این مدرس هنر تاکید کرد: آنچه در عرصه نقاشی کنونی ایران قابل بحث و موشکافی است حضور بیش از پیش زنان در عرصه هنر است زیرا برخلاف سال‌های دهه 40 و 50 خورشیدی که تعداد انگشت شماری از زنان هنرمند در عرصه نقاشی فعالیت می‌کردند، اکنون با حضور و فعالیت تعداد زیادی از زنان هنرمند در سطح بالای هنر نقاشی کشور مواجه هستیم که این مساله نشانگر تغییرات عظیم اجتماعی است که در سطح آگاهی جامعه ایرانی رخ داده است و آن را به یکی از جوامع پویا و پیشروی هنری بدل کرده‌است.



نشست سخنرانی علی فرامرزی در روز 16 می در دانشگاه استنفورد آمریکا از ساعت 18 تا 21 انجام شد که با استقبال زیاد هنرمندان و هنردوستان خارجی و نخبگان دانشگاهی استنفورد روبرو شد.



حاضران در این سخنرانی، برپایی این نشست را فرصت خوبی برای شناخت ماهیت هنر معاصر ایران دانستند و در ادامه خواستار برپایی یک کارگاه هنری (ورک شاپ) توسط علی فرامرزی شدند که برپایی این ورک شاپ برای روز 17 می‌ تدارک دیده شد.